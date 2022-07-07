В МГИМО начнут учить экологии

Соглашение об этом университет подписал с Российским экологическим оператором

Российский экологический оператор и МГИМО договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«РЭО приступает к совместной с МГИМО разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие научно-образовательного потенциала Российской Федерации в области устойчивого развития, в том числе в части обращения с отходами и перехода к принципам экономики замкнутого цикла. МГИМО рассматривает возможность создания кафедры под эгидой РЭО и в перспективе войдет в состав Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. МГИМО курирует три школы, поэтому возможны мероприятия ППК РЭО с совсем юными обучающимися», — сказал Денис Буцаев.

Сотрудничество направлено на создание высококвалифицированного кадрового резерва и повышение качества подготовки научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития, а также на актуализацию образовательных программ бакалавриата и магистратуры, дополнительного образования. Спикеры и студенты от МГИМО будут приглашены на мероприятия ППК РЭО. Студенты также смогут проходить профессиональную практику в РЭО и его партнерских структурах.

Кроме того, в рамках соглашения предполагается проведение научно-исследовательских работ, организация студенческих олимпиад (конкурсов) для молодых исследователей по экологической и природоохранной тематике в сфере обращения с отходами, привлечение обучающихся и студентов к участию в мероприятиях, проводимых ППК «Российский экологический оператор», в том числе в рамках волонтерской деятельности.

Состоялась рабочая беседа с участием проректора по развитию МГИМО, руководителя программы развития «Приоритет 2030» А. В. Мальгина и декана ФПЭК — директора создаваемого института международной торговли и устойчивого развития В. Ю. Саламатова. Стороны обсудили форматы взаимодействия, в частности образовательные и исследовательские проекты, совместную разработку систем экологического рейтингования и верификации, специализированных подходов в сфере экологического и социального мониторинга.

«Экологическая и природоохранная проблематика давно является одним из направлений работы в МГИМО. Мы регулярно модернизируем свои образовательные программы, в этом году открываем магистратуру „Климат и углеродное регулирование“, бакалаврскую программу „Климатическая и экологическая безопасность“. В Программе развития МГИМО в рамках государственной программы „Приоритет 2030“ мы активно работаем над созданием российского международного центра компетенций устойчивого развития и ЕSG. Центр систематизирует лучшие научно-образовательные, административно-регуляторные практики в области экологической, социальной, управленческой ответственности. Наша сотрудничество с РЭО будет еще одним стимулом для работы в этом направлении», — отметил Анатолий Торкунов.

В прошлом году РЭО уже основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Туда вошли 15 вузов, отраслевых компаний и представителей бизнеса. В том числе — МГУ, Плехановка. С РЭУ им. Г. В. Плеханова уже реализованы две программы дополнительного профессионального образования.