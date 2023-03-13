Экология 13 марта 2023, 16:30 В Мариуполе появится экопромышленный парк по переработке до 170 тыс. тонн отходов

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В ДНР планируется построить экопромышленный парк с заводами по переработке строительных и медицинских отходов. На первом этапе мощность объекта составит 120 тыс. тонн, далее будет увеличена до 170 тыс. тонн. Российский экологический оператор прорабатывает основные технологические решения и варианты предоставления мер поддержки проекту, который планируется реализовать на территории Мариуполя.

В ДНР к 2028 году намерены построить экопромышленный парк (ЭПП) с заводами по переработке строительных и медицинских отходов. На первом этапе мощность объекта составит 120 тыс. тонн, далее будет увеличена до 170 тыс. тонн. Российский экологический оператор прорабатывает основные технологические решения и варианты предоставления мер поддержки проекту, который планируется реализовать на территории Мариуполя.

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«Важным фактором при переходе к экономике замкнутого цикла является создание системы обращения с отходами, когда в хозяйственный оборот возвращаются полезные компоненты, извлекаемые из отходов производства и потребления, строительства и сноса. В Мариуполе планируется создание крупного экопромышленного парка, включающего объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, а также обеспечивающего вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья при производстве промышленной продукции. Создание экопромпарка позволит обеспечить потребность в обращении с отходами Мариуполя и соседних районов. Российский экологический оператор примет участие в реализации проекта. К вводу в эксплуатацию экопромпарк планируется в период 2026—2028 годов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Реализация ЭПП позволит обеспечить потребности шести муниципальных образований ДНР с населением около 500 тысяч человек, включающих город Мариуполь, Волновахский, Володарский, Першотравневый, Новоазовский, Тельмановский районы, в услуге по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Также реализация ЭПП позволит обеспечить потребность мариупольской агломерации в обращении с отходами производства, создать дополнительный спрос на вторичные ресурсы и сырье из отходов производства и потребления, в том числе отбираемые при обработке ТКО на комплексах переработки отходов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Благодаря этому удастся снизить объем отходов, поступающих на полигоны, а также повысить долю утилизации отходов, образующиеся на производствах.

Состав объектов ЭПП в Мариуполе будет представлять собой мощности по обращению с ТКО, производственные мощности по обработке строительных отходов, обезвреживанию медицинских и биологических отходов, размещению (захоронению) отдельных видов отходов III-V классов опасности, размещению (хранению) отходов I-II классов опасности, переработке вторичных материальных ресурсов и выпуску готовой продукции.