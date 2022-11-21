Экология 21 ноября 2022, 10:27 В Курской области появится 4 новых объекта обращения с отходами: РЭО готов вложить в них 3,5 млрд рублей

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В регионе также будут реконструированы два полигона

Четыре объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Курской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Роман Старовойт обсудили развитие инфраструктуры в регионе. РЭО готов вложить в проекты 3,5 млрд рублей, рассматривается возможность реализации проектов на основе концессий.

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«На территории Курской области планируется строительство 4 комплексов обработки и утилизации отходов, а также реконструкция 2 действующих полигонов. Обсудили с Романом Владимировичем ход реализации проектов. По основному объекту „КПО Курский“ мощностью 150 тысяч тонн частная концессионная инициатива (ЧКИ) уже подана, в январе будет заключено концессионное соглашение. По остальным объектам ЧКИ будет подготовлена до конца 2022 года. Всего инвестиции в новые объекты составили 3,7 млрд рублей. РЭО готов оказать финансирование до 95% от стоимости проектов за счет средств от размещения своих облигаций и вложить в них 3,5 млрд рублей путем льготного займа концессионерам», — отметил Денис Буцаев.

Также будут реконструированы два полигона ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» в Курском районе (мощность 200 тысяч тонн) и ООО «Экопол» в Октябрьском районе (мощность 150 тысяч тонн). В 2023 году на полигонах планируется провести воздушное лазерное сканирование, чтобы оценить их остаточную вместимость.