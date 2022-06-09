В Курганской области за 1,1 млрд рублей построят комплекс переработки отходов

Завод будет обрабатывать 160 тысяч тонн отходов ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили строительство объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«Обсудили с руководством Курганской области строительство нового объекта — КПО „Кетовский“. Его мощность составит 160 тысяч тонн в год, при этом мощность непосредственно утилизации — более 48 тысяч тонн в год. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до 2024 года», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Стоимость объекта оценивается примерно в 1,1 млрд рублей.

«Проект предлагается реализовать на основе концессионного соглашения с финансированием за счёт средств, полученных от реализации облигаций ППК РЭО. РЭО может обеспечить финансирование до 95% от необходимого объёма инвестиций путём предоставления льготного долгосрочного займа концессионеру за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королёв.

Создание КПО «Кетовский» позволит в полном объёме обеспечить достижение показателей Федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в части обработки ТКО в Курганской области.