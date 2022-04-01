В Крыму в 2024 году будут обрабатывать 100% ТКО

Три современных мусороперерабатывающих комплекса построят в Республике Крым в ближайшие годы. О решении реализовать проект по созданию на территории региона необходимых мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. ППК РЭО и власти Крыма подписали дорожную карту проекта.

«Создание объектов обеспечит достижение цели поставленной Президентом страны — 100% обработка твердых коммунальных отходов и снижение захоронения в два раза. Причем, выполним эту задачу не к 2030, а уже в 2024 году. Это особенно важно учитывая планы по развитию туристического потенциала Крыма. Это избавит людей от соседства со старыми полигонами и стихийными местами захоронения отходов, позволит создать современную и технологичную систему утилизации мусора. Планируем направить на реализацию этого проекта более 8 млрд рублей», — сказала Виктория Абрамченко по итогам совещания по реализации реформы обращения с ТКО в республике Крым. Вице-премьер подчеркнула, что регион может занять лидирующие позиции по реализации реформы.

Вице-премьер поручила ППК РЭО совместно с регионом обеспечить реализацию проекта в Крыму в соответствии с графиком выполнения работ и с применением лучших экологических решений.

«Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым подписали дорожную карту о создании до 2024 года трех комплексных объектов инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Республики. Проектирование объектов в настоящее время уже ведется и должно быть завершено осенью 2022 года. К созданию объектов планируется приступить в конце текущего года. Все участки подобраны, мы в графике, предусмотренном подписанной дорожной картой», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.