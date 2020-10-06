В кол-центр Камчатки поступило 12 жалоб от жителей региона

За последние сутки жители Камчатского края 12 раз обратились с кол-центр по экологической обстановке на Тихом океане. Все жалобы связаны с вопросами здоровья и качеством выловленной рыбы.

«Большая часть обращений касалась состояния здоровья жителей Камчатского края. У них наблюдалось першение в горле, покраснение глаз и кашель», — рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Анна Сушенцова.

Некоторые обращения были связаны с качеством выловленной рыбы: на горячую линию звонили рыбаки, которые волновались за свой улов. Рыбу можно сдать в Камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию, где бесплатно сделают все необходимые анализы. Также жители Камчатки интересовались, где можно пройти обследование у офтальмолога, сообщается на сайте краевого правительства.

Круглосуточную горячую линию по вопросам экологии Камчатского края открыли в понедельник, 5 октября, по поручению главы региона Владимира Солодова. Жители Камчатки могут позвонить по номеру +7 962-216-37-52 в случае ухудшения здоровья или при обнаружении выброшенных на берег мертвых животных.

Ранее стало известно, что Министерство природы отказалось считать произошедшее на Камчатке катастрофой, потому что не погибли люди.