В Калифорнии бушуют лесные пожары. Экстренно эвакуировали 100 тыс. человек

В Калифорнии уже третьи сутки бушуют лесные пожары. Около 100 тысяч человек были эвакуированы из близлежащих населенных пунктов. Об этом на своей странице в Twitter сообщила полиция Лос-Анджелеса.

Правоохранительные службы подсчитали, что на территории Калифорнии сгорело уже около двух тысяч гектаров леса. В безопасное место перевезли жителей как минимум 25 тысяч домов. Людей и их домашних питомцев разместили в четырех эвакуационных центрах.

Из-за обрывов проводов лишились электроэнергии 265 тысяч домов. Настоящий ущерб оценить пока невозможно, что известно, что сгорело более 70 домов трейлерного типа.

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Ранее пожарная служба Калифорнии обвинила компанию PG&E в возникновении самого мощного пожара. В ноябре 2018 года в штате из-за лесных пожаров погибли 85 человек. Более четырех тысяч строений различного назначения, полтысячи коммерческих зданий и примерно 14 тысяч домов были разрушены.

Калифорнийские пожарные установили, что возгорание было спровоцировано линиями электропередач компании. PG&E обязали выплатить компенсацию в размере миллиарда долларов.