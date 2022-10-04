В Якутии появятся объекты обращения с ТКО, позволяющие обработать 100% отходов региона | 360°

Экология 04 октября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber В Якутии появятся объекты обращения с ТКО, позволяющие обработать 100% отходов региона

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Создание объектов, которые позволят обрабатывать все образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории Якутии, обсудили на совещании в Российском экологическом операторе по вопросам реализации реформы в области обращения с ТКО с представителями региона.

«В Якутии будут построены объекты обращения с ТКО, которые позволят прийти к достижению показателей нацпроекта „Экология“. Строительство данных объектов обеспечит 100% обработку отходов региона, максимальное извлечение полезных фракций. На совещании подробно обсудили направления деятельности по развитию инфраструктуры обращения с отходами в Якутии», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для ввода в эксплуатацию новых объектов в период до 2030 гг. необходимо определить источники финансирования и источники возврата инвестиций.

«Предварительный анализ финансовых моделей создания новых объектов обращения с ТКО показывает существенный рост тарифа. Для реализации инвестиционных проектов на территории региона с наименьшими тарифными последствиями планируем предоставить льготное заемное финансирование РЭО и рассчитываем на механизм Дальневосточной концессии. Продолжим обсуждение возможности привлечения финансирования таких проектов с Корпорацией Дальнего Востока и Арктики», — отметил заместитель генерального директора РЭО Сергей Королев.

В целом для регионов Дальневосточного федерального округа во взаимодействии с органами местного самоуправления определены перспективные объекты — это 203 пункта временного накопления, 44 объекта обработки, 16 объектов обезвреживания, 17 объектов размещения отходов и 13 площадок временного хранения для отходов, не подлежащих сжиганию, и зольного остатка (для арктических районов).

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