Прошедшие 10 лет стали самыми теплыми в истории наблюдений

Увеличение температуры иллюстрирует долгосрочную тенденцию, заявили в организации. По данным метеорологов, 2020 год стал одним из трех самых жарких наряду с 2016 и 2019 годами.

В организации отметили, что 2011–2020 годы стали самым теплым десятилетием «в связи с устойчивой долгосрочной тенденцией к изменению климата». Особенно высокая средняя температура на планете отмечалась в последние шесть лет. В 2020 году она составила около 14,9 градуса Цельсия, что на 1,2 градуса выше уровня в доиндустриальный период, который пришелся на 1850–1900 годы.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что человечество движется к катастрофическому росту температуры на 3-5 градусов до конца столетия. То, что 2020 год вошел в число самых теплых в истории, он расценил как суровое напоминание о высоких темпах изменения климата. Эти изменения, по словам Гутерриша, «разрушают жизни и средства к существованию на планете».