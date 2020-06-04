В Greenpeace оценили ущерб от разлива солярки в Норильске в 6 млрд рублей

Эта сумма не учитывает ущерб почве и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, подчеркнули в организации.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Изначально сообщалось о том, что автомобиль врезался в хранилище нефтепродуктов и спровоцировал пожар. Позднее в «Норникиле», которому принадлежит ТЭЦ, уточнили, что у емкости для хранения внезапно просели опоры. Из нее вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загорелись от проезжавшей мимо машины. Пожар быстро потушили, но возникли сложности со сбором солярки, которая просочилась в почву и попала в водоемы. По оценке Росприроднадзора, в реки попало 15 тысяч тонн дизтоплива.

«Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более шести миллиардов рублей», — заявил проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров.

Эколог добавил, что с помощью боновых заграждений «удастся собрать только незначительную часть загрязнения» с поверхности водоемов, и почти все дизельное топливо останется в окружающей среде.