В Госдуме поддержали расширение полномочий РЭО

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин поддержал законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу. Заседание проходило онлайн на сайте Госдумы 14 октября.

В совещании принял участие глава Минприроды Александр Козлов. Он рассказал о полномочиях РЭО, которые планируется расширить, и задачах публично-правовой компании.

«Дать бизнесу позволить построить и наладить производства — одна в из основных задач, которую Минприроды России ставит перед РЭО», — сказал Козлов и добавил, что если из РЭО сделать нечто наподобие Фонда аварийного жилья при Минстрое, наделить его определенными полномочиями, ресурсами и поддержкой, то это позволит сделать то же самое, что и переселение людей из бараков, только по экологической повестке.

По его мнению, важно собрать в одном месте компетенции, библиотеку решений, модель типовых решений. У Российского экологического оператора уже есть возможность оказывать меры поддержки в виде выкупа облигационного займа.

«У нас есть ряд решений, которые позволяют РЭО двигаться и поддерживать проекты. Это участие в уставных капиталах инвесторов, поручительство, приобретение облигационных займов. Но нужно еще дополнить. Мы сейчас эту работу ведем, согласовываем нормативку с нашими коллегами из Минфина России», — сказал Козлов.

По словам главы Минприроды, речь идет о возможности предоставлять инвесторам займы, лизинг, разрешить приобретать долю в уставных капиталах. «Мы считаем, что РЭО должен сам лизинг выдавать, а не Минприроды. У нас другие компетенции», — отметил Козлов.

Проект федерального закона «О публично-правовой компании „Российский экологический оператор“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовило Минприроды РФ. Он направлен на то, чтобы ускорить внесение изменений в нормативно-правовые акты и упростить процедуры.

Например, новый законопроект позволит значительно сократить время по доведению средств до инвесторов и регионов. Также расширятся механизмы предоставления денег, контроль за расходованием средств в рамках мер поддержки инвесторам будет усилен.

В то же время единая цифровая платформа позволит следить за выбросами загрязняющих веществ. Кроме того, централизация таких систем оптимизирует затраты.

РЭО будет мониторить работу операторов, вести контроль за строительством и реконструкцией объектов из федсхемы, если там задействованы средства РЭО или субсидии из федбюджета.