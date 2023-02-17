Экология 17 февраля 2023, 09:25 В Госдуме оценили работу электронной модели федсхемы по обращению с отходами

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Регионы вносят в инфосистему сведения о действующих объектах, количестве отходов, зонах деятельности регоператоров

Российский экологический оператор продемонстрировал работу электронной модели федеральной схемы по обращению с отходами во время совместного заседания Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Комитета по информационной политике, информационным технологиям.

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«Электронная модель федеральной схемы — это часть ФГИС УТКО (Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов), чьей разработкой занимается РЭО. Ввод в эксплуатацию ФГИСа планируется в первом полугодии 2023 года. После этого будет доступна и электронная модель, а пока ей активно различные ведомства, которым РЭО предоставляет доступ. Это и проверяющие органы исполнительной власти, и субъекты РФ, и региональные операторы. Регионы вносят в инфосистему сведения о действующих объектах, количестве отходов, зонах деятельности регоператоров и так далее. Работу электронной модели РЭО продемонстрировал на заседании в Госдуме», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В системе отдельно представлена информация по субъектам, региональным операторам и пр. Поставщики информации добровольно вносят данные в систему в ежемесячном режиме. Обязательным это станет после ввода ФГИС УТКО в эксплуатацию.

«Все что мы сегодня видим, это электронная модель федеральной схемы, которая в соответствии с законодательством является частью ФГИС УТКО. Мы планируем ввод данной системы в первом полугодии текущего года. Одновременно ссылка будет размещена на сайте Минприроды Р Ф. <…> Появление электронной модели на первом этапе позволяет более объективно любые процессы анализировать, прогнозировать и реализовывать», — отметил Тетенькин.

В ходе работы по экспертизе территориальных схем мы столкнулись с проблемой недостоверности информации. Прежде всего, это касается полигонов, которые стали «резиновыми» и существенно прирастили свою емкость, но не за счет инвестиций, а путем проведения инвентаризации. Поскольку проблема определения остаточной емкости полигонов имеет массовый характер, РЭО заказала работы по мониторингу состояния полигонов, в ходе которой были проведены облеты 496 полигонов в 62 регионах (это примерно 60% эксплуатируемых в стране полигонов).

«По каждому из полигонов нами подготовлена сводная информация о характеристиках полигона, остаточной вместимости, нарушениях. Эти сведения доведены до регионов, с которыми организуется работа по приведению полигонов в надлежащее состояние.

Такую информацию, что была представлена, мы никогда не получим у собственников полигонов, проводящих их инвентаризацию. Считаем, что облеты должны проводиться ежегодно в отношении всех без исключения полигонов. Подобный механизм должен быть создан и для мониторинга состояния объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов», — сообщил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

На заседании замгендиректора РЭО обратился к парламентариям с просьбой рассмотреть вопросы инвентаризации полигонов, так как необходимо скорректировать требования к инвентаризации и распространить ее и на другие объекты обращения с отходами, установить иную периодичность и конкретизировать полномочия РЭО в части мониторинга деятельности регоператоров.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган отметил, что это хорошее предложение.

«Наша основная задача — чтобы эти информационные системы были рабочими, а средства, выделяемые на их создание, использовались эффективно. Вопрос реализации платформы очень важен, поскольку от этого напрямую зависит состояние экологии в стране», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Информационная система, которую разработал РЭО, содержит три основных компонента — базу данных, в которой уже сейчас собирается 80% информации, необходимой для ФГИС УТКО, аналитический модуль, позволяющий делать необходимые расчеты и моделировать терсхемы, интерактивную карту, на которую нанесены и привязаны к точным координатам все объекты обращения с отходами, отмечены зоны деятельности региональных операторов, источники образования отходов, схемы потоков и пр.

РЭО безвозмездно передает программное обеспечение субъектам РФ для разработки электронных моделей терсхем. Это позволит сэкономить регионам 5−10 млн рублей с учетом стоимости работ по актуализации электронных моделей. К системе подключено более 2000 пользователей, это субъекты РФ, регоператоры, операторы объектов обращения с отходами, у каждого имеется свой личный кабинет.

Федеральная схема по обращению с ТКО была утверждена в конце прошлого года, она опубликована на сайте Минприроды РФ. В ней отображены все перспективные объекты, чье строительство запланировано до 2030 года и будет поддержано государством, включая меры поддержки с привлечением инвестиций РЭО. К ним относится 1240 объектов, включая 419 новых сортировок, 243 объекта компостирования, 110 объектов производства альтернативного топлива и 305 современных объектов размещения.