В Гидрометцентре усомнились, что летняя жара убьет коронавирус

Пагубное влияние высокой температуры воздуха на коронавирус — это всего лишь научная гипотеза. Прямых доказательств ей пока нет.

«Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что известные науке вирусы наиболее активны в межсезонье, однако о коронавирусе мы пока мало знаем. Повести себя он может непредсказуемо. Во время разговора о влиянии жары на 2019-nCoV Вильфанд привел в пример Сингапур, который находится на экваторе, но инфекция там все равно распространяется.

Ранее собеседник издания заявил, что 2020 год может стать самым теплым в истории человечества. Лето 2020 года войдет в пятерку самых жарких за все время метеонаблюдений с вероятностью 99%. Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев не исключил, что в России в мае и июне могут ударить заморозки и пойти снег.