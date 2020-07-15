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    15 июля 2020, 01:38

    В Гидрометцентре рассказали о причинах дождливого лета в столице

    Кирилл Фролов

    Постоянное чередование жары и похолоданий привело к тому, что лето в московском регионе выдалось дождливым. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    В Гидрометцентре рассказали о причинах дождливого лета в столице

    «Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт», — рассказал метеоролог.

    Одновременно солнце прогревает подстилающую поверхность, результатом чего становится еще один тип движения воздушных масс — конвекция, перенос тепла и влаги по вертикали. Поднимаясь, влага конденсируется, и выпадают осадки.

    Частое чередование периодов теплой и холодной погоды и стало причиной дождливого лета в регионе, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

    У большинства людей складывается впечатление, что самые дождливые месяцы осенью и весной. Однако это глубоко ошибочное впечатление, самый «мокрый» месяц — это июль.

    Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России

    В июне 2020 года на метеостанции МГУ зафиксировали рекордные осадки. Этот месяц в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет.