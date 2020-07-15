В Гидрометцентре рассказали о причинах дождливого лета в столице

«Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт», — рассказал метеоролог.

Одновременно солнце прогревает подстилающую поверхность, результатом чего становится еще один тип движения воздушных масс — конвекция, перенос тепла и влаги по вертикали. Поднимаясь, влага конденсируется, и выпадают осадки.

Частое чередование периодов теплой и холодной погоды и стало причиной дождливого лета в регионе, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

У большинства людей складывается впечатление, что самые дождливые месяцы осенью и весной. Однако это глубоко ошибочное впечатление, самый «мокрый» месяц — это июль. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

В июне 2020 года на метеостанции МГУ зафиксировали рекордные осадки. Этот месяц в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет.