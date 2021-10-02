В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 2 октября

Москвичей в субботу, 2 октября, ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

При этом к ночи температура опустится до +3…+5 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра России.

В Москве, согласно прогнозу синоптиков, в субботу будет ветер южного направления со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в столичном регионе сохранится повышенным — 761 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую зиму стоит ждать россиянам. По его словам, однозначных закономерностей сейчас не прослеживается, после жаркого лета зима может быть как лютой, так и оттепельной.