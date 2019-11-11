В Гидрометцентре рассказали, когда стоит ждать зимы

Жителям центральной части России пока не стоит ждать снега и установления зимней погоды. В Гидрометцентре обещают, что погода будет теплой и превысит климатическую норму.

Научный руководитель организации Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что до конца следующей недели «зимы не просматривается».

«Снежный покров и близко не видно пока», — заметил он.

По словам Вильфанда, в начале недели температура за окном превысит норму на 9-10 градусов. К концу она будет выше ее на пять градусов. На смену «очень теплой» погоде придет «просто теплая».

Синоптики спрогнозировали москвичам «замечательную» неделю с потеплениями Подробнее

Под зимой синоптики, объяснил Вильфанд, понимают устойчивый переход температуры ниже нуля. Понятие неотъемлемо связано и с выпадением снежного покрова. Этих явлений в ближайшее время не предвидится.

В Гидрометцентре напомнили, что практическая предсказуемость изменений погоды во всем мире составляет от пяти до семи суток. Если речь идет о более длительном периоде, то можно определить, выше или ниже нормы температура.

«Динамику предсказать невозможно», — заключил Вильфанд.