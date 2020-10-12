В Гидрометцентре рассказали, каким будет первый снег в Москве и Подмосковье

Синоптики заявили, что жителям Москвы и Подмосковья стоит готовиться к первому снегу уже в ближайшие выходные. Но ждать, что он ляжет на землю и не растает, пока не стоит.

«Впервые мы пишем, что сильных дождей или осадков не будет. Но слово „осадки“ здесь ключевое. В ночь на субботу и воскресенье небольшие осадки возможны. Конечно же, снег не ляжет — земля теплая, снег так рано не ложится. Но в воздухе уже снежинки появятся. И самое главное, что ночью будет температура около нулевой отметки», — рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, холода сохранятся и в начале следующей недели.

Ранее синоптики говорили, что к концу недели в Москве похолодает. Сначала воздух остынет до +10…+13 градусов, а в выходные станет еще холоднее. Температура в начале октября была значительно выше положенного — она превышала норму на восемь-десять градусов.