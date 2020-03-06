Гидрометцентр раскритиковал прогноз коллег из «Фобоса» о «малиновом» лете

Синоптики из центра погоды «Фобос» окрестили будущее лето в России «малиновым» из-за цвета температурных карт и посулили тепло. У научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда такой метод прогноза вызвал недоумение.

«Нам не ясны критерии методологии такого прогноза. Эти сообщения вызывают легкое недоумение у специалистов Гидрометцентра. Мы приглашаем их выступить к нам с докладом о новой методике», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Синоптик добавил, что это все общие слова и в Гидрометцентре прогнозы в такой форме не составляют. Ранее он заявил РИА «Новости», чтобы с уверенностью делать такие оптимистичные прогнозы, нужно «обладать эзотерической информацией» или «быть связанным с космическими силами». Вильфанд пообещал, что Гидрометцентр представит свой прогноз до конца марта. В любом случае в нем будет погрешность около 35%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что россиян в 2020 году ждет классное лето. Он назвал его «малиновым», потому что окрас температурных прогностических карт похож на цвет этой ягоды.