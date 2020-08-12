В европейской части России вскоре станет тепло

На европейской части России «волна холода» закончится 18 августа. Температура воздуха превысит +20 градусов, но общий фон будет ниже нормы на 1-1,5 градуса. Слишком жарко не будет.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры. Она приблизится к своим нормальным значениям», — сказал Вильфанд.

Ранее он прогнозировал «обвал температуры» на европейской части России на 6-7 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в Москве на этой неделе температура опустится до +15 градусов, но к выходным ожидается потепление.