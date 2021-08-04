Шквалистый ветер, грозы и град придут в два региона Урала

Грозы, ливни с градом и сильный шквалистый ветер придут в Свердловскую и Челябинскую области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Он уточнил, что пятого августа непогода придет в Екатеринбург, а шестого — в Челябинск. «Практически весь Урал окажется в тыловой части за этим фронтом», — рассказал Шувалов. Ветер ожидается со скоростью 25—27 метров в секунду. К девятому августа на Урал может вернуться жара.