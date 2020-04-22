В День земли Google призвал задуматься о пчелах

Транснациональная корпорация Google ко Дню земли, который ежегодно проводится в день весеннего равноденствия 22 апреля, подготовила интерактивный дудл, посвященный пчелам. В игре пользователи смогут вместе с милым насекомым опылить цветы и узнать о пчелах много нового.

В честь праздника Google разместил на стартовой странице своего поисковика логотип с пчелой. Таким образом поисковик вместе с фондом The Honeybee Conservancy хочет привлечь внимание к вымиранию этих необыкновенно полезных насекомых.

Источник фото: Google

В пресс-релизе компании, который цитирует ТАСС, сказано, что за последний год из-за экологических катаклизмов погибло полтора миллиарда пчел. Но эти насекомые увеличивают урожайность, что позволяет решать проблемы голода. Без них погибло бы две трети всех урожаев на планете. Популяция этих полезных насекомых сокращается из-за вырубки лесов, глобального потепления и использования людьми пестицидов.

Основатель фонда The Honeybee Conservancy Гильермо Фернандес подчеркнул, что дудл дает четкое представления о влиянии всего лишь одной пчелы на окружающий мир.

День земли впервые был отпразднован в 1970 года. Инициатором его проведения выступил автор флага Земли бизнесмен и издатель американец Джон Макконелл.