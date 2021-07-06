В Дагестане скорректируют территориальную схему обращения с отходами

Во вторник, 6 июля, в Махачкале стартовала конференция «Актуальные вопросы Реформы в сфере обращения с отходами в Республике Дагестан». В её открытии принял участие председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов. Также в рамках конференции выступил заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК РЭО Алексей Макрушин.

В рамках конференции выступили эксперты, преподаватели, специалисты в отрасли экологии. В формате «вопрос-ответ» состоялся диалог между главами администраций муниципальных образований и представителями ППК «Российский экологический оператор». Конференция продлится до 7 июля.

Открывая работу конференции, Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что сложившаяся в республике система обращения с отходами ведет к сокращению природных ресурсов, снижению качества окружающей среды и здоровья населения, а также приносит убытки экономической сфере.

«Ни для кого не секрет, что вопросы улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды для Республики Дагестан, как и для многих субъектов России, становятся все более актуальными. В ходе прямой линии Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в рамках мусорной реформы предстоит провести большой объем работы, и фактически, этим вопросом ранее в стране никто не занимался», — отметил премьер-министр.

Абдулпатах Амирханов напомнил о критической ситуации в сфере обращения с ТКО, возникшей в республике в начале 2021 года. Это случилось из-за того, что действующие на территории республики регоператоры прекратили свою деятельность. В целях стабилизации возникшей ситуации, как напомнил премьер-министр, были определены временные региональные операторы — МБУ «Махачкала 1» г. Махачкала и МБУ «Горсервис» г. Дербент.

Говоря о ключевых проблемных вопросах, председатель Правительства РД отметил, что одним из главных является отсутствие необходимой инфраструктуры (объекты обработки, размещения и переработки), которые позволят обеспечить полный цикл движения отходов.

«В целях создания оптимальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики проводится работа по разработке Концепции корректировки территориальной схемы обращения с ТКО. В рамках её разработки прорабатывается вопрос создания объектов обработки, переработки и размещения отходов. Кроме того, рассматривается вопрос создания станций перегрузок на территории республики, что позволит уменьшить транспортные расходы на перевозку отходов до объектов размещения отходов.

Также в целях развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами разработана и подписана «Дорожная карта» взаимодействия ППК «Российский экологически оператор» и Правительства Республики Дагестан. Мы планируем создать региональную компанию, которая вместе с ППК «РЭО» будет заниматься строительством объектов переработки отходов. Это позволит снять обременение в плане финансирования с регионального бюджета, в рамках работы новой компании мы будем подавать заявки в федеральные органы исполнительной власти для участия в соответствующей программе. Свое участие в плане финансирования также обеспечит Российский экологический оператор.

Завершение работ по разработке Концепции запланировано на осень текущего года. После этого будет откорректирована и утверждена Территориальная схема, в соответствии с которой будут проведены конкурсные процедуры для выбора постоянных эффективных региональных операторов», — пояснил Абдулпатах Амирханов.

Отдельно Абдулпатах Амирханов обратил внимание на необходимость активной работы со стороны администраций муниципальных образований:

«Наша общая задача заключается в том, чтобы перестроить отрасль и сформировать эффективную систему, при этом не допустить необоснованного роста платы за вывоз мусора. К этой работе должны подключиться все муниципальные образования. Только объединив усилия, мы можем рассчитывать на реальные успехи в создании благоприятных условий для жизни населения.

Сегодня на одной площадке мы собрали специалистов с большим опытом работы в этой сфере и проводим конференцию в формате обучающего семинара, чтобы каждый смог задать интересующие вопросы. Прошу всех глав муниципальных образований активно включиться в работу конференции. Уверен, что в рамках конференции нам совместно удастся прийти к новым решениям в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, и выстроить концепцию с учетом мнений всех заинтересованных сторон», — сказал Амирханов, обращаясь к руководству муниципалитетов республики.

Министр природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов подчеркнул, что в рамках разработки концепции изменения территориальной схемы обращения с ТКО Минприроды РД проводит работу по сбору информации с муниципальными образованиями. Некоторые муниципалитеты, как отметил министр, предоставляют информацию не в полном объеме, либо вообще не представляют: «Без совместной работы с муниципальными образованиями нам невозможно будет достигнуть желаемого результата».

Говоря непосредственно о концепции, Рахман Гамидов подчеркнул, что в разрабатываемом варианте предусматривается создание в республике трех территориальных зон: территориальный узел «Махачкала», территориальный узел «Хасавюрт» и территориальный узел «Дербент».

«Во всех зонах планируется создание мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочных станций, а также объектов размещения отходов, соответствующих всем требованиям законодательства. Создание объектов обработки позволит отбирать вторичные материальные ресурсы, которые будут направляться на дальнейшую переработку, а также позволят сократить объем захороняемых отходов. Создание перегрузочных станций позволит уменьшить транспортные расходы на перевозку отходов до объектов их размещения», — сказал Гамидов.

Глава Минприроды РД обратил внимание еще одну проблему, сдерживающую переход на новую систему обращения с отходами. Речь идет о недостаточном количестве контейнерных площадок и контейнеров во всех населенных пунктах республики. Кроме того, как рассказал министр, в ряде муниципалитетов отсутствуют утвержденные схемы очистки территории.

«Население складирует ТКО в несанкционированных местах, и как итог — ухудшается санитарное состояние населенных пунктов. Также требуется проведение работы с населением в части экологического просвещения», — сказал министр.

Председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов передал участникам конференции приветственный адрес от муфтия Дагестана, шейха Ахмад-хаджи Афанди. Алиханов отметил, что все религии, в том числе Ислам, уделяют огромное внимание вопросам окружающей среды.

«О бережном отношении к природе говорится во многих аятах Священного Корана и изречениях Посланника Аллаха (мир ему и благословение). Следуя заветам Корана и Пророка Муфтият инициировал проект духовного центра имени Пророка Исы (мир ему).

«Это масштабный центр, включающий в себя как образовательные, так и культовые учреждения. Хочу отметить, что большую площадь центра займет зеленая зона, парк. Все жители и гости республики независимо от конфессиональной принадлежности смогут проводить свой досуг. Эта инициатива нашла поддержку у населения. Практически ежедневно в духовный центр приезжают семьи, которые сажают на территории центра именные деревья. Это является наглядным свидетельством того, что общество неравнодушно к вопросам заботы об экологии», — сказал Алиханов.