Работа на опережение. В чем уникальность экомониторинга Москвы и Подмосковья?

Экологический мониторинг, введенный в Подмосковье, опережает многие регионы страны. Задача системы — следить за качеством воздуха и вовремя устранять нарушения. Сейчас в области десятки пунктов контроля. Часть работы проходит в сотрудничестве с Москвой — 15 постов наблюдения установили на средства столицы.

Система экологического мониторинга в Москве сегодня в числе самых продвинутых. Это стало возможным благодаря появлению «Мосэкомониторинга», где контролируют качество воздуха по всей столице, в том числе на объектах городского хозяйства.

Предприятия и сами активно подключаются к контролю состояния атмосферы со своими оригинальными решениями. Например, Московский НПЗ запустил автоматизированную систему мониторинга воздуха.

На основных объектах установили специальные датчики, которые делают замеры в онлайн-режиме. Об этом рассказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

Датчики автоматизированной системы мониторинга установили на основных источниках воздействия на атмосферный воздух. Это позволяет гарантированно обеспечивать его качество Юрий Ерохин.

Председатель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов отметил, что столичный НПЗ был пилотной площадкой для создания автоматизированной системы контроля.

По его словам, опыт признали успешным.

«Он стал примером и образцом для того, чтобы внедрять систему на других заводах. Мы считаем, что предприятия ТЭКа и нефтепереработки должны быть обеспечены такими датчиками в обязательном порядке, потому что это говорит о качестве технологического процесса», — сказал Расулмухамедов.

Статистика экомониторинга говорит о том, что теперь дышать в Москве легче, чем 10 лет назад. Это подтверждают и жители Капотни, где расположен столичный НПЗ.

Уже в следующем году похожая система может появиться в Подмосковье. В режиме реального времени она расскажет о качестве воздуха на той или иной территории региона.