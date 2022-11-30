Экология 30 ноября 2022, 12:20 В Чечне построили 4 мусоросортировочных комплекса на 270 тысяч тонн

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Первые мусоросортировочные комплексы мощностью 270 тысяч тонн ввели в эксплуатацию на территории Чеченской Республики в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходам». Об этом сообщил Российский экологический оператор.

«До настоящего времени на территории Республики отсутствовали объекты, необходимые для обработки ТКО. Благодаря финансовой поддержке Правительства РФ, выделенной из резервного фонда, в конце ноября досрочно введены в эксплуатацию 4 мусоросортировочных комплекса. Мощность комплексов составляет 270 тысяч тонн обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Это практически вдвое превосходит поставленные перед Республикой задачи по вводу мощностей по обработке ТКО в 2022 году (160 тысяч тонн)», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Комплексы построены на территориях Гудермесского, Шалинского, Ачхой-Мартановского и Надтеречного районов. Общая стоимость затрат на создание комплексов составила 725,2 млн рублей.

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«Для своевременного и успешного завершения работ Чеченской Республикой с 2019 года проведена огромная работа: подобраны необходимые земельные участки, разработаны комплекты проектной документации, получены положительные заключения необходимых государственных экспертиз», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

В настоящее время ведутся тестовые пуски технологического оборудования комплексов. До 15 января 2023 года ожидается передача комплексов заказчику, а до 15 февраля 2023-го — государственная регистрация права со стороны Чеченской Республики на объекты.