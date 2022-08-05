В Бумагогорию отправили мусорные баки и завод по переработке отходов

Российский экологический оператор направил макеты мусоровозов, контейнеров и комплекса по переработке отходов 11-летнему Матвею из Нижнего Новгорода для его городка Бумагогория. Проект обрел популярность среди интернет-пользователей и привлек внимание крупных компаний. Глава ППК РЭО Денис Буцаев поддержал идею юного россиянина и призвал граждан сортировать отходы.

«Одно из самых активных направлений деятельности РЭО — экопросвещение. Мы проводим экологизацию молодежных форумов, пишем методички по эковолонтерству, придумываем интересные уроки об экологии для школьников, проводим экскурсии на заводы, где перерабатывают отходы и многое другое. И мы видим, что большое количество молодых и совсем юных граждан нашей страны не остаются в стороне от вопросов экологии. На такие проекты мы сразу обращаем внимание и хотим их поддержать, и Бумагогория Матвея из Нижнего Новгорода не стала исключением. Пользуясь большим вниманием к проекту Матвея хотим призвать наших граждан тоже быть активными, особенно в вопросах обращения с отходами — сортировать ТКО, направлять полезные фракции в баки для вторсырья, отказываться от одноразового пластика и переходить на многоразовое», — отметил Денис Буцаев.

Город Бумагогорию придумал 11-летний Матвей из Нижнего Новгорода. В Telegram появился канал «Бумагогория — новости» и сразу привлек внимание интернет-пользователей и разных российских компаний. На этой неделе в бумажном городе свои филиалы открыли известные банки, рестораны, магазины и т. д.

«Чем больше в городе жизнедеятельности, тем больше становится отходов. РЭО передал в Бумагогорию макеты баков, мусоровозов и даже комплекса по переработке отходов, и теперь бумажному городу и его жителям не грозит мусорный коллапс. А чтобы и российским городам такое не грозило, был создан Российский экологический оператор — куратор реформы обращения с ТКО. Матвея же мы приглашаем присоединиться к нашему эковолонтерскому движению! Проведем экскурсию на большом заводе по переработке отходов», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.