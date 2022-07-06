В борьбу с мусором в Сибири вложат 47,5 млрд рублей

Финансирование предоставит Российский экологический оператор. Он подписал дорожные карты со всеми регионами Сибирского федерального округа (СФО) по строительству объектов обращения с отходами. Общая стоимость рассматриваемых инвестиционных проектов составляет более 50 млрд рублей, 95% от которых может быть предоставлено за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Реализация проектов планируется через механизм концессионных соглашений.

«Сейчас в активной стадии подготовки находится 27 комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые планируется построить в Сибири до конца 2024 года. Мощность обработки отходов составит более 4 млн тонн в год, утилизации — более 1,5 млн тонн в год. Стоимость объектов оценивается более чем в 50 млрд рублей. РЭО может предоставить финансирование в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК, то есть примерно 47,5 млрд рублей. Финансирование предоставляется концессионерам в виде льготного займа по ставке около 5,5% годовых на срок до 12 лет. Строительство объектов позволит перевыполнить запланированные на 2024 год показатели федерального проекта во всех регионах округа и обеспечить достижение показателей 2030 года — 100% сортировка отходов и снижение захоронения на полигонах в два раза в более ранние сроки. РЭО уже подписал дорожные карты со всеми регионами СФО», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В округе уже реализуется концессионное соглашение в Кемеровской области (объект мощностью 350 тысяч тонн, объем инвестиций — более 2 млрд рублей), также подано 13 частных концессионных инициатив, в том числе в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Хакасия и Тыва. В июле 2022 года планируется объявление конкурса на право заключения концессионного соглашения в Новосибирской области на два объекта общей мощностью 630 тысяч тонн.

По всем объектам, которые планируется финансировать через ППК РЭО, уже предварительно подобраны земельные участки, ведется работа с инвесторами по подготовке проектных решений. Для ускорения подготовки проектно-сметной документации планируется использовать типовые проектные решения, разработанные ППК РЭО.

«Считаем, что наиболее эффективным способом реализации вышеуказанных проектов является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) через заключение концессионных соглашений, который позволяет обеспечить необходимые гарантии всем участникам концессионных сделок, а также привлечь дешевое и долгосрочное финансирование через ППК РЭО за счет выпуска облигаций с субсидированным купонным доходом в размере 90% от ключевой ставки ЦБ РФ», — отметил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Он добавил, что для выполнения планов по созданию инфраструктуры в СФО к 2024 году необходимо активизировать работу по заключению концессионных соглашений по согласованным объектам. Органам власти субъектов РФ следует ускорить рассмотрение поступивших к ним частных концессионных инициатив и проведение процедур по заключению концессионных соглашений. Регионы или концессионеры должны обеспечить разработку проектно-сметной документации на перспективные объекты до середины 2023 года.

Если эти условия будут выполнены, то РЭО сможет уже в 3–4 квартале 2023 года предоставить финансирование в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций. Это позволит обеспечить ввод эксплуатацию большинства объектов в срок до конца 2024 года и перевыполнить показатели Федерального проекта на 2024 год во всех регионах, входящих в состав Сибирского федерального округа.

Всего в Сибирском федеральном округе необходимо создание инфраструктуры мощностью 5 млн тонн в год по обработке ТКО и около 2 млн тонн в год — по утилизации ТКО. Общий объем инвестиций для создания перспективных объектов в округе оценивается более чем в 67 млрд рублей.