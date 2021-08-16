Синоптики пообещали россиянам аномально теплую погоду в ближайшие дни

Аномально теплая погода сейчас установилась во всей России, и эта тенденция сохранится до середины текущей недели. Такой прогноз в беседе с «РИА Новости» озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы. На европейской территории наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что теплая и даже жаркая погода сохраняется в Поволжье — там воздух прогревается выше 25 градусов. На нижней Волге вообще стоит аномальная жара, до 40 градусов.

Тепло даже в таких регионах, как Якутия, — там температура выше нормы примерно на шесть градусов. Максимальная температура в этом регионе 29 градусов.

Синоптики рассказали, что больше всего наводнениям подвержены те города, которые расположены в низовьях горных рек. При этом прогнозировать погоду в горах особенно трудно из-за сложного рельефа.