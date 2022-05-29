Билл Гейтс предсказал новую пандемию в ближайшие 20 лет
Основатель Microsoft Гейтс: новая пандемия на Земле произойдет в ближайшие 20 лет
Новая пандемия произойдет на планете в ближайшие 20 лет. Такой прогноз в беседе с изданием El Diario озвучил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
По его мнению, вероятность этого составляет 50%.
«Пандемия произойдет от уже известного нам вируса. Это будет либо еще один вариант гриппа, либо другой тип коронавируса», — заявил Гейтс.
Предприниматель не исключил, что новый вирус вполне может стать рукотворным, но есть варианты его природного происхождения.
«Одной из причин может стать глобальное изменение климата», — заключил Гейтс.
Основатель Microsoft предложил также создать группу, которая молниеносно отреагирует на признаки пандемии, сравнив ее с пожарными. По его мнению, для этой задачи необходимо увеличить бюджет Всемирной организации здравоохранения на 25%.
Ранее Гейтс намекнул, что оспа обезьян может иметь искусственное происхождение.