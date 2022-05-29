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    29 мая 2022, 09:47

    Билл Гейтс предсказал новую пандемию в ближайшие 20 лет

    Основатель Microsoft Гейтс: новая пандемия на Земле произойдет в ближайшие 20 лет

    Максим Зинкин

    Новая пандемия произойдет на планете в ближайшие 20 лет. Такой прогноз в беседе с изданием El Diario озвучил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

    По его мнению, вероятность этого составляет 50%.

    «Пандемия произойдет от уже известного нам вируса. Это будет либо еще один вариант гриппа, либо другой тип коронавируса», — заявил Гейтс.

    Предприниматель не исключил, что новый вирус вполне может стать рукотворным, но есть варианты его природного происхождения.

    «Одной из причин может стать глобальное изменение климата», — заключил Гейтс.

    Основатель Microsoft предложил также создать группу, которая молниеносно отреагирует на признаки пандемии, сравнив ее с пожарными. По его мнению, для этой задачи необходимо увеличить бюджет Всемирной организации здравоохранения на 25%.

    Ранее Гейтс намекнул, что оспа обезьян может иметь искусственное происхождение.