Билл Гейтс предсказал новую пандемию в ближайшие 20 лет

Новая пандемия произойдет на планете в ближайшие 20 лет. Такой прогноз в беседе с изданием El Diario озвучил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По его мнению, вероятность этого составляет 50%.

«Пандемия произойдет от уже известного нам вируса. Это будет либо еще один вариант гриппа, либо другой тип коронавируса», — заявил Гейтс.

Предприниматель не исключил, что новый вирус вполне может стать рукотворным, но есть варианты его природного происхождения.

«Одной из причин может стать глобальное изменение климата», — заключил Гейтс.

Основатель Microsoft предложил также создать группу, которая молниеносно отреагирует на признаки пандемии, сравнив ее с пожарными. По его мнению, для этой задачи необходимо увеличить бюджет Всемирной организации здравоохранения на 25%.

Ранее Гейтс намекнул, что оспа обезьян может иметь искусственное происхождение.