Экология 24 августа 2023, 17:39 В августе на цифровой платформе РЭО реализовали около 9000 тонн вторсырья Пресс-служба Российского экологического оператора

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Суммарно с начала месяца Электронная торговая платформа Российского экологического оператора (РЭО) провела десятки онлайн-сделок по купле-продаже вторсырья. Самыми популярными лотами стали стекло, полимеры и макулатура.

Наибольший объем транзакций провели товаропроизводители и импортеры — эта группа пользователей занимает больше 34% в общем списке. Далее идут утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%). Компании, работающие в этих направлениях, с конца июля реализовали тысячи тонн вторсырья, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн — полимеров и 1352 тонны — макулатуры.

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«На нашей электронной площадке собран целый ряд наиболее востребованных и ценных видов вторсырья, в том числе металлы, стекло, макулатура и другие — все они могут быть переработаны и повторно использованы. Инфраструктура цифровой платформы развивается в соответствии с ключевыми тенденциями российской отрасли обращения отходами и становится все востребованнее среди ее участников. Это благотворно влияет на формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране. Общая картина такова, что суммарное предложение по всем действующим лотам сейчас превышает уже 1,1 млрд рублей и продолжает расти», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Электронная торговая площадка начала свою работу в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье. Их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, а также выставлять заказы на исполнение лотов по РОП.

«Из 100% всего представленного вторсырья 32% составляют полимеры и 20% — макулатура, доли остальных видов распределены на уровне до 10%. Мы на регулярной основе обновляем статистику, анализируем тенденции и общее состояние рынка, чтобы расширять функционал платформы необходимыми для наших пользователей опциями», — рассказал руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов.