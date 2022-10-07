Строительные отходы начнут перерабатывать в Архангельской области | 360°

Экология 07 октября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Строительные отходы начнут перерабатывать в Архангельской области

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Планы по запуску пилотного проекта, который предполагает переработку строительного мусора и промышленных отходов, стали основной темой рабочей встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, который прибыл в столицу Поморья с рабочим визитом.

«Вопрос несанкционированных свалок, а также состояния тех полигонов, которые используются уже на протяжении десятилетий, является для региона самым наболевшим. Более того, хочу сказать, что большая часть незаконных свалок на сегодняшний день представляет собой отходы либо строительной отрасли, либо промышленные отходы, которые не совсем увязываются с переработкой ТКО. Поэтому в этом направлении мы также хотели бы повзаимодействовать с Российским экологическим оператором», — отметил Александр Цыбульский.

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Для решения этой насущной для многих регионов проблемы Минприроды РФ разработало проект дорожной карты по обращению с отходами, которые образуются в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта, благоустройства, сноса и демонтажа зданий. В результате этой работы предполагается снизить количество такого вида мусора, направляемого на полигоны.

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«Благодаря проекту с экономикой замкнутого цикла, который был инициирован премьер-министром в конце прошлого года, мы теперь работаем со всеми видами отходов. Для Архангельской области при ее насущных проблемах мы предлагаем запустить пилотный проект по созданию системы переработки строительных и промышленных отходов, а также с включением получаемого вторсырья в новый экономический оборот», — пояснил Денис Буцаев.

Помимо этого, стороны в ходе встречи обсудили построение комплексной системы обращения с отходами, которая должна позволить Архангельской области выполнить установленные Указом Президента РФ показатели по сортировке и переработке отходов значительно раньше срока — уже в 2024 году вместо 2030 года.

Планируется, что через два года в регионе будет перерабатываться 50 процентов производимых отходов. Это позволит кратно снизить объемы захоронения ТКО, а также постепенно рекультивировать несанкционированные свалки и все полигоны, исчерпавшие свой ресурс.

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