Экология 07 октября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber В Архангельске обсудили будущее региональной экологии на форсайт-сессии «Комфортное Поморье — маршрут построен»

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Инициированная представителями молодежных организаций форсайт-сессия «Комфортное Поморье — маршрут построен» стала площадкой, на которой представители регионального правительства, депутаты и активисты провели анализ развивающихся тенденций и технологий, а также попытались спрогнозировать дальнейшее развитие региона как места, удобного и безопасного для жизни.

Главными спикерами мероприятия стали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Как отметил глава региона, выбор формата не является случайным: он определен глобальными изменениями в подходах к планированию территорий.

— Разница форсайта от стратегических сессий, которых мы провели уже достаточное количество, в том, что горизонт планирования гораздо шире. Я всегда восхищался в этом плане китайцами, которые мыслят категориями планирования на 50, а иногда и на 100 лет вперед. Сегодня мы должны определить тренды экологического развития: очень важно сегодня понять, куда мы движемся и какой мы хотим видеть Архангельскую область больше не для себя, а для наших детей. Поэтому я бы хотел услышать ваши идеи, которые можно будет выложить, условно говоря, в единую картину, — отметил Александр Цыбульский.

В последующей работе будут учтены и результаты предфорсайтного исследования, которое провел Центр управления регионом для того, чтобы определить, как молодежь видит свое будущее в Архангельской области, какие изменения считает необходимыми и какие меры могут быть приняты для достижения намеченных планов.

Отметим, что ключевая задача форсайт-сессии заключается в том, чтобы с учетом всех факторов совместными усилиями определить, какие шаги надо предпринимать уже сейчас для улучшения экологической обстановки, инфраструктурной сети и модернизации цифровых возможностей Поморья.

— Архангельская область является не только одним из лидеров по реализации федеральных экологических инициатив, но также пилотным регионом по реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Главная задача — перейти от привычного для всех складирования отходов на свалках к упорядоченной и контролируемой системе сбора, транспортировки, обработки и утилизации отходов, создание специализированных природоохранных объектов по обращению с отходами, которые отвечают современным требованиям. В итоге на полигоны в Архангельской области будет направляться в два раза меньше отходов, — сказал Денис Буцаев.

Первые шаги к улучшению экологической обстановки уже сделаны региональным правительством. При федеральной поддержке в Поморье будут построены три мусоросортировочных комплекса и два новых полигона, которые дадут возможность обеспечить практически полную сортировку отходов, максимальное извлечение полезных фракций с минимальным захоронением твердых коммунальных отходов. В июне этого года между Российским экологическим оператором и Архангельской областью было подписано соглашение, направленное на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. При этом стоит отметить, что в этом процессе не будут задействованы инсинераторных установок для сжигания мусора.

Помимо этого, во время форсайт-сессии работала «Лаборатории деловых игр», где молодые люди смогли высказать свое представление о будущем региона, выделить наиболее приоритетные сценарии развития территорий через призму собственной профессии и жизненных ценностей. Важной частью работы является вовлечение молодежи в процесс формирования экологически чистого региона в разрезе проводимой в Поморье реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Во время мероприятия также работали интерактивные площадки «Микрофон будущего» и «Карта изменений», через которые все желающие могли записать видеообращение на тему «Для меня комфортное Поморье — это…» и оставить предложения, направленные на развитие региона. Кроме того, молодые урбанисты на экспозиционной площадке «АРТ Форсайт» представили рендеры, макеты.

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