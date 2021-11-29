В аппарате Абрамченко прокомментировали повышение цен из-за утилизации

Новые нормативы утилизации отходов и ставки экологического сбора не приведут к росту цен на товары и продукты. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко назвали неподтвержденными опасения бизнес-ассоциаций, которые ранее выступили с заявлением на заседании в РСПП. Анализ влияния Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) показал потребительскую инфляцию всего на один-два процентных пункта. В Российском экологическом операторе также указали на то, что роста цен из-за экосбора не предвидится.

«Новое нормативное регулирование почти всегда оценивается бизнесом негативно, говорят о росте издержек. Но когда мы начинаем эти издержки предметно анализировать — оказывается, что это не так. Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию максимум 0,1−0,2 процентного пункта», — сообщили в аппарате Абрамченко.

Там добавили, что работа над созданием новой концепции РОП велась в рамках рабочей группы в течение года, для обсуждения привлекались отраслевые министерства и бизнес, объединения потребрынка. В результате Концепцию поддержали. В пресс-службе Абрамченко уточнили, что сейчас финансовое бремя за образование мусора фактически лежит на гражданах. По экологическому сбору бизнес платит около трех миллиардов рублей, в то же время граждане — за вывоз и утилизацию отходов около 190 миллиардов рублей.

«За более чем четыре года своего действия РОП в текущем виде показал полную экологическую и экономическую стагнацию. В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов», — сказали в аппарате вице-премьера.

Заседание в РСПП прошло 24 ноября, на нем бизнес-ассоциации заявили, что продукты и напитки подорожают на 1,8%-25% из-за обязанности производителей и импортеров товаров уплачивать экологический сбор. В Российском экологическом операторе, курирующем мусорную реформу, отвергли это, а высокую стоимость утилизации назвали мифом.

«Когда бизнес-ассоциации говорят о повышении стоимости товаров якобы из-за утилизации, то они, конечно же, лукавят, чтобы не платить экосбор. Ведь добросовестные компании закладывают в себестоимость товаров расходы на утилизацию. Кроме того, надо понимать, что высокая стоимость утилизации — это миф», — сообщили в РЭО.

Там уточнили, что утилизация одной пивной бутылки стоит 88 копеек, а банки — 4 копейки, на двухлитровую пластиковую бутылку понадобится 14 копеек. В РЭО допустили рост цен максимум на 1,5%, но никак не на 25%.

«Поэтому подобные заявления бизнес-ассоциаций вызывают недоумение. Хуже всего, что ими они затягивают процесс внедрения РОП и не способствуют увеличению суммы экосбора», — добавили в РЭО.

С 2015 года система РОП работает на доверительной основе, что позволяет многим компаниям заниматься подделкой актов об утилизации. При этом расходы на утилизацию должны быть заложены в себестоимость товаров, и добросовестные компании поступают именно так.

В рамках Концепции РОП, которую утвердили еще в декабре прошлого года, ставки экосбора вырастут и будут варьироваться в зависимости от экологичности упаковки. Но пока что утилизаторы не могут покрыть свои траты. Предполагается, что норматив по утилизации достигнет 100% для упаковки, для товаров он будет расти постепенно — на 10% каждый год.

Какие-то средства с экосбора можно было бы выделить на снижение платы за вывоз мусора для тех, кто занимается раздельным сбором. Для населения внедрение новых правил РОП имело бы экономическую выгоду, считают в РЭО. А производителям можно было бы предоставлять льготы за переход к более экологичной упаковке, в которой есть вторичные материальные ресурсы.

Еще одним стимулом к отказу от трудноперерабатываемых материалов для производителей призваны стать повышающие коэффициенты. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что плата по экосбору соразмерна ущербу, который наносят производители, он не согласился с заявлениями о том, что цены могут вырасти.

Ильдар Неверов, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, считает, что рост цен будет крайне несущественным, и разговоры об этом уже идут не первый год. Он тоже допустил, что увеличение стоимости может быть максимум на 1,5%, но при этом коснется лишь определенных товаров. Неверов напомнил, что расчеты экосбора уже прошли согласования с министерствами и бизнесом. А еще один перенос внедрения Концепции РОП он назвал потенциальным ударом для реформы.

Что касается утилизаторов, то они рассчитывают на скорейшее введение РОП. В «Лиге переработчиков макулатуры» отметили, что за последние пять лет существования РОП показатели по переработке не были увеличены. А чтобы выстроить оптимальную экономическую модель для мусорной отрасли, необходимо разрабатывать подзаконные акты. Такая экономика должна стимулировать к тому, чтобы больше отходов вовлекалось заново в оборот. Благодаря новым правилам РОП в том числе и будет достигнута национальная цель по снижению захоронения ТКО на полигонах в два раза.

На это указывают и в Ассоциации переработчиков вторичных ресурсов. Там также считают, что скорейшее внедрение РОП приведет к тому, что производители и импортеры товаров и упаковки начнут платить за утилизацию. Также важно внедрять раздельный сбор и в целом переходить к экономике замкнутого цикла.