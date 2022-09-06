В 7 городах Дальнего Востока и Арктики построят мусорные заводы общей мощностью 941 тысяча тонн | 360°

Экология 06 сентября 2022, 18:12 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:58) Поделиться Telegram

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Viber В 7 городах Дальнего Востока и Арктики построят мусорные заводы общей мощностью 941 тысяча тонн

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Российский экологический оператор готовит совместно с регионами концессионных проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Сортировки, объекты компостирования и перегрузочные станции появятся в Архангельской области, Якутии и Красноярском крае.

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«В проработке находятся проекты на основе концессионных соглашений в Архангельской области, Якутии и Красноярском крае. Для нужд Архангельска будет построен комплексный объект обращения с отходами мощностью обработки 275 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 2,9 миллиарда рублей, заключение концессии планируется в ноябре 2022 года. В Якутии заключена концессия, в рамках которой предполагается строительство перегрузочных станций и сортировочного комплекса в Якутске. Общая мощность объектов — 120 тысяч тонн в год, объем инвестиций — два миллиарда рублей. Еще по двум концессиям будут построены сортировки на объектах размещения», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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По Красноярскому краю готовится пять концессий, одна концессия сейчас на торгах, четыре концессии в процессе подготовки. Будут построены: КПО в Назарове — сортировка и полигон, мощность — 110 тысяч тонн обработка, 30 тысяч тонн в год — компостирование, объем инвестиций — 1,6 миллиарда рублей; в Норильске — сортировка мощностью 110 тысяч тонн в год, компостирование — 20 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 1,16 миллиарда рублей. В Мотыгине — сортировка и полигон, мощность каждого объекта — шесть тысяч тонн в год, объем инвестиций — 221 миллион рублей. Ермаковское — сортировка и полигон, каждый объект мощностью 20 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 675 миллионов рублей. Левобережная зона — там построят объект мощностью утилизации — 100 тысяч тонн в год, обработки — 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 1,25 миллиарда рублей.

Ранее РЭО начал подготовку шести концессий по созданию инфраструктуры обращения с отходами в дальневосточном и арктическом макрорегионах с Национальным центром ГЧП. Планируется создание двух комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов общей мощностью 130 тысяч тонн в год в Арктической зоне РФ. Общий объем инвестиций в оба проекта — более 2,8 миллиарда рублей. Еще три комплекса обработки и утилизации отходов на 260 тысяч тонн в год и четыре мусороперегрузочные станции на 50 тысяч тонн в год будут построены на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций — более трех миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость проектов — около шести миллиардов рублей. РЭО профинансирует проекты за счет средств облигационного займа.

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