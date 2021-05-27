В 476 городах из 70 регионов России запустили раздельный сбор

Раздельный сбор отходов охватил большинство регионов России, схемы внедрили частично или полностью в 476 городах, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«В настоящий момент в 476 городах России внедрены полностью либо частично схемы с раздельным сбором отходов (РСО), это около 70 регионов нашей страны. Естественно в этом отношении задача стоит покрыть раздельным сбором отходов всю страну. Мы уже выделили на территории РФ регионы-лидеры, которые активно делятся своим опытом по оснащению объектами раздельного сбора», — отметил Буцаев во время выступления на сессии «Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен опытом».

Он подчеркнул, что для РСО нужны не только контейнеры, но и автоматизированные пункты приема вторсырья, например, фандоматы. Таким образом на рынок смогут выйти компании-собираторы. Они отбирают отдельные виды фракций, благодаря чему утилизация становится эффективнее.

«Раздельный сбор — неотъемлемая часть возможности выделить на ранних этапах чистую фракцию. Чем чище мы получаем фракцию, тем выше уровень переработки, снижается в этом отношении количество расходов, которые мы затрачиваем на утилизацию и обработку», — сказал глава РЭО.

Буцаев обратил внимание на опыт Белоруссии, который показал, насколько эффективно может быть построена система со специализированными организациями, которые устанавливают свои пункты приема максимально близко к источникам образования отходов. Это в том числе жилые кварталы и населенные пункты. РСО глава РЭО назвал ключевым элементом дорожной карты, которую приняло правительство РФ, в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

IX Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 27–28 мая. Российский экологический оператор выступил инфопартнером и соорганизатором мероприятия.