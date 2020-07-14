«Уж явно не парфюм»: челябинцы пожаловались на смрад в городе

Челябинск изнывает от жары. Но местных жителей беспокоит не только высокая температура воздуха, но и удушающий запах гари. С 13 июля он чувствовался в центре города и на территории лесопарковой зоны.

Из-за запаха невозможно было открыть окна, и людям приходилось сидеть в духоте. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«В центре гарью воняет, уж явно не парфюм», — писали в Сети. Смрад распространился по городу: его чувствовали в Советском, Парковом и Ленинском районах, ЧТЗ. Столб дыма было видно ото всюду.

В Минэкологии Челябинской области назвали причину, по которой по всему городу разнесся запах гари. Оказалось, что на границе города бушевал пожар, сообщил Znak.com.

«Приблизительно с 18:00 до 21:00 зафиксировано возгорание вблизи границ города Челябинска в Красноармейском районе. Запах гари доносится слабым ветром до города», — пояснил замглавы регионального ведомства Виталий Безруков.

Он подчеркнул, что в Металлургическом районе Челябинска несколько дней работала передвижная лаборатория. Специалисты делали замеры уровня загрязнения воздуха.

Предварительно установлено, пишут СМИ, что горела трава на поле.