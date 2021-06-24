Утверждена новая мера поддержки отрасли ТКО

22 июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о расширении перечня мер поддержки отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно документу, Российский экологический оператор сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций.

«Это один из шагов по расширению мер поддержки, которые мы будем направлять на создание мощностей по переработке отходов, развитие системы обращения с ТКО. Изначально заложенные меры не были эффективны, фактически они ограничивались вхождением в уставной капитал предприятий. Новым инструментом станет выкуп облигаций, на практике — это возвратное финансирование создания инфраструктуры по обращению с отходами. В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие. Новые механизмы поддержки только развивающейся отрасли должны дать необходимый импульс», — заявила профильный вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Согласно постановлению, инвесторы в создание мощностей по обработке и утилизации ТКО смогут выпускать свои облигации для привлечения средств на финансирование проектов. Срок облигационного займа для финансирования какой-то части стоимости проекта будет не более 10 лет. Ставка составит 3% годовых, что почти в три раза ниже, чем предлагают банки.

Стоит отметить, что выделяемые средства — возвратные. Это значит, что после возврата финансов из одного проекта, РЭО сможет реинвестировать их в другой проект отрасли обращения с отходами. Новый проект будет реализовываться на тех же условиях.

«Это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и ППК РЭО как института развития», — заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Также новая мера поддержки отрасли ТКО станет мощным драйвером развития инфраструктуры по обращению с отходами и даст возможность создания новых мощностей по обработке и утилизации отходов. Внедрение подобных мер не только способствует развитию сферы ТКО, и в том числе рынка долгового финансирования, но и служит фундаментом для внедрения зеленых стандартов при создании инфраструктуры в сфере экологии.