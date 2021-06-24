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    24 июня 2021, 14:32

    Утверждена новая мера поддержки отрасли ТКО

    Редакция сайта 360°

    22 июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о расширении перечня мер поддержки отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно документу, Российский экологический оператор сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций.

    Утверждена новая мера поддержки отрасли ТКО

    «Это один из шагов по расширению мер поддержки, которые мы будем направлять на создание мощностей по переработке отходов, развитие системы обращения с ТКО. Изначально заложенные меры не были эффективны, фактически они ограничивались вхождением в уставной капитал предприятий. Новым инструментом станет выкуп облигаций, на практике — это возвратное финансирование создания инфраструктуры по обращению с отходами. В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие. Новые механизмы поддержки только развивающейся отрасли должны дать необходимый импульс», — заявила профильный вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

    Согласно постановлению, инвесторы в создание мощностей по обработке и утилизации ТКО смогут выпускать свои облигации для привлечения средств на финансирование проектов. Срок облигационного займа для финансирования какой-то части стоимости проекта будет не более 10 лет. Ставка составит 3% годовых, что почти в три раза ниже, чем предлагают банки.

    Стоит отметить, что выделяемые средства — возвратные. Это значит, что после возврата финансов из одного проекта, РЭО сможет реинвестировать их в другой проект отрасли обращения с отходами. Новый проект будет реализовываться на тех же условиях.

    «Это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и ППК РЭО как института развития», — заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

    Также новая мера поддержки отрасли ТКО станет мощным драйвером развития инфраструктуры по обращению с отходами и даст возможность создания новых мощностей по обработке и утилизации отходов. Внедрение подобных мер не только способствует развитию сферы ТКО, и в том числе рынка долгового финансирования, но и служит фундаментом для внедрения зеленых стандартов при создании инфраструктуры в сфере экологии.