Утверждена новая мера поддержки отрасли ТКО. Как будет работать выкуп облигаций

22 июня постановлением правительства РФ был расширен перечень мер поддержки отрасли обращения с ТКО. Документ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Теперь «Российский экологический оператор» сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций.

«Это один из шагов по расширению мер поддержки, которые мы будем направлять на создание мощностей по переработке отходов, развитие системы обращения с ТКО. Изначально заложенные меры не были эффективны, фактически они ограничивались вхождением в уставной капитал предприятий. Новым инструментом станет выкуп облигаций, на практике это возвратное финансирование создания инфраструктуры по обращению с отходами. В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие. Новые механизмы поддержки только развивающейся отрасли должны дать необходимый импульс», — заявила профильный вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Что такое выкуп облигаций и с чем его едят? Насколько мера поддержки востребована рынком и как ее оценивают эксперты? Какие объекты благодаря выкупу облигаций удастся создать и в какой срок? Ответы на эти вопросы — в материале.

Как работает выкуп облигаций?

Инвесторы в мощности по обработке и утилизации ТКО смогут выпускать свои облигации, чтобы привлечь средства на финансирование проекта. «Российский экологический оператор» за счет субсидии, предоставляемой ему из федерального бюджета в виде имущественного взноса, сможет выкупать эти ценные бумаги на таких условиях:

● срок погашения облигаций — не более 10 лет;

● ставка купона (процентная ставка по облигациям) — 3% годовых;

● сумма выкупленных РЭО облигаций составит примерно 28,9% от общей стоимости проекта исходя из соотношения 1 рубль бюджетных средств к 2,46 рубля частных инвестиций.

Так что такое выкуп облигаций?

Простыми словами: выкуп облигаций — это льготный кредит от института развития — инвестору на 10 лет под 3% годовых для финансирования части стоимости проекта. Выделяемые средства возвратные. Это значит, что после того, как деньги из одного проекта будут возвращены РЭО, они будут реинвестированы компанией в отрасль обращения с отходами для реализации нового проекта на тех же условиях.

Востребована ли эта мера поддержки рынком?

«Это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и ППК „РЭО“ как института развития», — заявил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Зачем нужна эта мера поддержки?

● Чтобы создать новые мощности по обработке и утилизации отходов на комфортных для инвесторов и финансовых организаций условиях.

● Для развития рынка долгового финансирования в сфере ТКО.

● Чтобы заложить фундамент для внедрения зеленых стандартов при создании инфраструктуры в сфере экологии.

То есть речь о зеленых облигациях?

Зеленые облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые на проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или минимизацию наносимого природе вреда. Поэтому данный инструмент подходит под это описание.

Однако проверка на соответствие зеленым стандартам (стандартам устойчивого развития, ESG) происходит в строгом соответствии с утвержденной таксономией и государственными стандартами. Проверкой занимаются специальные верификаторы: консалтинговые компании, аудиторы, банки, рейтинговые агентства. Система стандартов ESG только формируется в России. Однако в перспективе данная мера поддержки может и должна пройти проверку на соответствие зеленым стандартам, а выпущенным в данных целях облигациям может быть присвоен статус зеленых.

Рынок зеленых облигаций является развитым в зарубежных странах, в первую очередь в Европе. Зеленые финансы пользуются определенными преференциями с точки зрения ставок возмещения и требований финансовых регуляторов.

Посмотрите на темпы роста рынка ESG-облигаций в мире:

Что думают эксперты?

Заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова

«Благодаря решению правительства РФ операторы получат реальный инструмент поддержки в реализации проектов, без которых невозможно дальнейшее развитие отрасли обращения с отходами. И это ощутимая помощь — ставки по банковским кредитам выше практически в три раза, и в перспективе мы планируем воспользоваться такой возможностью.

Компенсация части понесенных инвестором затрат на строительство и реконструкцию объектов, снижение процентных ставок по кредитам, льготный лизинг — все эти меры помогают выдержать пиковую инвестиционную нагрузку на самой активной стадии реформирования.

Строительство высокотехнологичных объектов требует значительных инвестиций, но поскольку все виды деятельности обращения с отходами — обработка (сортировка, переработка), обезвреживание, захоронение — регулируемые, с утвержденными тарифами для населения, эти затраты могут стать причиной их ощутимого роста.

То есть меры государственной поддержки помогут также снизить социальную нагрузку на население, избежать увеличения тарифов и, безусловно, продвинут саму отрасль обращения с отходами к выполнению целей нацпроекта "Экология", от которых зависят благополучие и здоровье жителей страны», — считает заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Генеральный директор «ИФ "Террикон"» Игорь Пикалов

«Мы все очень ждали этого постановления, теперь у наших проектов в области обращения с отходами появляются действительно хорошие перспективы в части финансирования. ППК „РЭО“ является профильным институтом развития в области обращения с отходами, там работают профессионалы, которым не надо объяснять специфику отрасли, все наши проекты там по достоинству оцениваются, проходят быстрое согласование, получают методическую и организационную поддержку и одобрение на финансирование. Уверен, что запуск такого инструмента, как облигационный заем, существенно расширит инвестиционные возможности как самого ППК „РЭО“, так и потенциальных инвесторов», — заявил Игорь Пикалов, генеральный директор «ИФ „Террикон“».

Группа компаний «Террикон» является инвестором в инфраструктурные объекты по обращению с ТКО.

Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик» Светлана Бик

«По моему мнению, новые меры поддержки участников рынка со стороны ППК „РЭО“ через выкуп облигаций компаний, которые инвестируют в сферу обращения с ТКО, могут стать не только драйверами создания в отрасли современной инфраструктуры, но и источником стимулирования более глубоких процессов ESG-трансформации довольно сложной сферы предпринимательской деятельности. Потому что для устойчивого развития отрасли ТКО нужны улучшения одновременно по трем направлениям ESG: 1) инфраструктурные новации, направленные на сокращение экологического вреда; 2) социальные улучшения как внутри предприятий, так и во внешнем контуре, прежде всего по воздействию на качество жизни людей, проживающих в зоне деятельности предприятия; 3) внедрение принципов и правил корпоративного управления, включая разработку и реализацию стратегий устойчивого развития. Такая глубокая трансформация отрасли возможна только на основе ESG-стандартов и мер стимулирования. Надеюсь, что ППК „РЭО“ использует новые возможности именно для этого», — считает Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик».

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган

«Дополнительные меры поддержки на строительство инфраструктуры по обращению с отходами — это большой плюс. Сегодня либо вся нагрузка на жителях, либо просто такие объекты не строятся. Применение инструментов государственно-частного партнерства и реформирование системы РОП — это необходимость для достижения амбициозных целей по снижению доли захоронения и росту объемов переработки отходов, обозначенных президентом. Думаю, что привлечение средств под 3% годовых — это очень привлекательно для инвесторов. А вот сколько же инвесторов сможет ими воспользоваться, зависит от того, какие требования к проектам будет предъявлять ППК „РЭО“», — заявил Александр Коган.

Управляющий директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Алексей Мухин

«Финансирование проектов в сфере создания мощностей по обработке и утилизации отходов посредством размещения облигаций неновое явление для российского рынка. Первые выпуски таких финансовых инструментов были размещены еще в 2012−13 гг. (строительство мусоросортировочных комплексов с полигоном, а также системы переработки и утилизации ТБО). Тем не менее стоит отметить, что подобные сделки носили в основном клубный характер и в настоящий момент составляют лишь порядка 10−12% (около 16% в количественном эквиваленте) от совокупного объема эмиссий концессионных облигаций по состоянию на конец 2020 года.

С одной стороны, это немного, но в то же время может свидетельствовать о том, что относительно небольшой рынок в этом сегменте уже сформирован, у его участников уже имеется экспертиза, а развивать уже созданный рынок проще, чем создавать его с нуля.

Реализация столь масштабной программы господдержки позволит расширить доступные источники финансирования проектов ТКО, а также в определенной степени снизит долговую нагрузку на финансируемые проекты за счет льготной процентной ставки, применимой к субсидируемой части долга, что, в свою очередь, может оказать косвенное положительное влияние на кредитное качество таких проектов и связанных с ними финансовых инструментов. Мы полагаем, что концепция способна вызвать интерес участников рынка, тем более что пропорция финансирования 30 на 70% знакома и понятна многим участникам рынка проектного финансирования.

Помимо указанных выше преимуществ, предоставление господдержки в виде субсидий из федерального бюджета потенциально будет способствовать диверсификации доступных форм структурирования финансовых инструментов, выпускаемых для целей фондирования отрасли, в том числе с внедрением внутренних механизмов поддержки кредитного качества (таких как транширование), что, в свою очередь, также может привести к удешевлению стоимости финансирования проектов.

Это особенно важно на инвестиционной стадии реализации проекта, когда найти инвесторов в проект бывает достаточно сложно из-за рисков строительной стадии, принять которые готовы далеко не все участники рынка», — считает Алексей Мухин, управляющий директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).