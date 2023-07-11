Экология 11 июля 2023, 14:14 Утилизировать электронику в России будут по 11 правилам — РЭО РЭО

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Опубликован приказ Минприроды РФ, который устанавливает требования к обращению с электронными и электрическими отходами (ОЭЭО). В документе перечислены 11 технологических процессов для утилизации этих отходов. Требования вступят в силу с 1 сентября 2023 года, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов. Среди них сортировка по видам отходов, разбор и сортировка по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперация и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе содержащих опасные вещества. Положения принятого документа направлены на становление рынка переработки электролома с добросовестными участниками», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для холодильников должны применяться такие процессы, как рекуперация холодильного агента, который в дальнейшем можно будет направить на рециркуляцию — повторное применение после восстановления. Либо уничтожить его, если это холодильное оборудование с озоноразрушающими веществами. Рекуперация — это извлечение, сбор и хранение веществ. Утеплитель холодильного оборудования должен утилизироваться, либо проходить дегазацию при содержании озоноразрушающих веществ.

Для телевизоров и мониторов предусматривается утилизация электронно-лучевой трубки с люминофором. Это связано с тем, что люминофор извлекать для восстановления не имеет смысла, так как нет спроса, выбрасывать его тоже нельзя, поэтому надо перерабатывать электронно-лучевую трубку в какой-либо продукт, и технологии для этого есть.

В технологические процессы, включенные в приказ, также вошли выявление исправного оборудования, а также элементов, пригодных для восстановления и повторного использования, извлечение элементов, содержащих опасные вещества, измельчение полимерных и других компонентов, в том числе при помощи дробильного оборудования.

К процессам также отнесли получение вторичного полимерного сырья и разделение его по видам материалов для последующей утилизации, получение вторичного неметаллического сырья, вторсырья, содержащего металлы, и разделение его по видам материалов.

Приказ также обязывает объекты утилизации оборудовать систему весового контроля поступающих, образуемых на объектах отходов и массы, получаемой из отходов продукции.

Ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн электронных и электрических отходов, из них 5% перерабатываются. Такие отходы наносят непоправимый вред окружающей среде, при этом на полигонах оказываются ценные ресурсы, в том числе золото. В рамках экономики замкнутого цикла как можно больше отходов должно перерабатывать во вторсырье, которое в дальнейшем будет применяться при производстве новой продукции.