Экология 26 января 2023, 15:06 Утилизация отходов достигла 12% по итогам 2022 года

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Половина твердых коммунальных отходов (ТКО), образованных в 2022 году в России, была направлена на обработку, а 12% — на утилизацию, что превышает запланированный показатель на 4,4%.

Российский экологический оператор подвел итоги реформы по обращению с ТКО в 2022 году и подтвердил, что ключевые показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в прошедшем году достигнуты и даже превышены в несколько раз. Доля обработки выросла на 6,9% по сравнению с 2021 годом.

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«В 2022 году достигнуты ключевые показатели и результаты федерального проекта по ТКО, а какие-то из них превышены в полтора-два раза. Так, не менее половины образованной массы твердых коммунальных отходов (50,2%) было направлено на обработку в России, тогда как в федпроекте значится цель в 32,7%. На утилизацию было направлено 12% ТКО, то есть эти отходы были далее отправлены во вторичный оборот. Это почти вдвое больше цели в федпроекте — 7,6%. Достичь таких показателей удалось в первую очередь благодаря созданию новых мощностей по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. В 2022 году в эксплуатацию было введено 36 объектов, а всего с 2019 по 2022 годы — 211 объектов. Для развития инфраструктуры предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе тех, которые оказывает РЭО. В рамках реформы по обращению с ТКО проводится работа по формированию экономики замкнутого цикла в России, что также выделено в отдельный федпроект, мероприятия которого осуществляет РЭО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«В 2021 году было направлено на обработку 43,3% ТКО, на утилизацию — 11,6%, а на полигоны — 73,2%. К сожалению, оставшиеся 15% тогда оказались на нелегальных свалках. Но в 2022 году отходы стали уходить сугубо на организованные полигоны. В результате по итогам года захоронение отходов составило 81,4% от общей массы обработанных отходов, при этом цель в федпроекте на 2022 год — 92,4%. Это означает не рост свалок, а рост контроля за движением отходов, что отвечает задачам нацпроекта „Экология“», — добавила директор по проектной деятельности и стратегическому развитию Екатерина Степкина.

В начале 2022 года зарегистрирована Программа облигаций «Российского экологического оператора» на 100 млрд рублей. Россельхозбанк выкупит облигации на 50 млрд рублей до 2024 года. В 2022 году подписаны соглашения условиях инвестпроектов в рамках облигаций, реализуемых в Тульской, Московской, Ленинградской областях и г. Санкт-Петербург.

Заключено 26 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций около 63,6 млрд рублей. В 2022 году начал реализовываться механизм софинансирования капитального гранта субъектов РФ в рамках концессий по созданию объектов обращения с ТКО с общим объемом финансирования в 2022—2024 в размере 8,1 млрд рублей (в 2022 г. — 4,73 млрд руб.). Это позволит ввести 1330 тысяч тонн мощностей по обработке ТКО и 747 тысяч тонн — по утилизации ТКО.

Согласно нацпроекту «Экология» объемы захоронения ТКО необходимо сократить до 50% к 2030 году, а также повысить сортировку ТКО до 100% и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.