Экология 17 января 2023, 15:31 Утилизаторы выставили лотов по купле-продаже металла более чем на 24 млн рублей

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Больше всего лотов разместили Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Самарская области, Московская агломерация и Республика Чувашия

Совокупная сумма всех предложений по купле-продаже различных металлических отходов, размещенных за всё время работы электронной торговой площадки РЭО, составила 24,2 миллиона рублей. Самыми активными регионами в сфере торговли металла на Бирже ВМР стали Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Самарская области, Московская агломерация и Республика Чувашия.

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«В сентябре 2022 года РЭО представил отрасли уникальный цифровой проект — биржу ВМР. Это площадка, где можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, причём со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключены — все участники платформы проходят специальную верификацию. С момента запуска на площадке размещено лотов по купле-продаже металла более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании «Ситиматик». Конечно, такие цифры — это высокий показатель востребованности данного сервиса», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Лоты по купле-продаже металла размещали магнитогорский и новочебоксарский филиалы АО «Ситиматик», ООО «Ситиматик-Волгоград», АО «Ситиматик-Нижний Новгород», а также ООО «Фрегат», ООО «РТ-инвест Ресайклинг», областное ГУП «Экология». Напомним, «РТ-Инвест» стал крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО.

«На электронной торговой площадке уже зарегистрирована первая сделка купли-продажи металлических отходов — алюминиевых банок в мешках. Стоимость лота составила 494 тысячи рублей. Заказчиком выступил новочебоксарский филиал АО «Ситиматик», а исполнителем ООО «Нижновмет», — рассказал руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Напомним, на электронной торговой площадке могут зарегистрироваться все участники отрасли обращения с ТКО: производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, поставщики оборудования. Также на площадке можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.

Стать участником Биржи, размещать лоты и быть задействованным в торгах, можно зарегистрировавшись по ссылке: https://etp.alliance-eco.ru/.