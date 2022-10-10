Утилизаторы вторсырья присоединились к формированию экономики замкнутого цикла в РФ | 360°

Экология 10 октября 2022, 11:42 Поделиться Telegram

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Viber Утилизаторы вторсырья присоединились к формированию экономики замкнутого цикла в РФ

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Российский экологический оператор подписал соглашения с компаниями-утилизаторами вторсырья на полях Российского экологического форума. Предприятия присоединятся к Консорциуму по формированию экономики замкнутого цикла.

«Состоялось подписание соглашений о присоединении к Меморандуму от „17“ сентября 2021 г. о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. РЭО заключил договоры с Корпорацией ЭКОПОЛИС, Солнечногорским механическим заводом и Национальной экологической компанией. Все компании занимаются сбором, транспортировкой или утилизацией отходов. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество для формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране. Рад, что площадкой для закрепления нашего сотрудничества стал Российский экологический форум, который мы проводим уже второй год подряд», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Соглашения на полях РЭФ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, генеральный директор АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» Игорь Сидоров, генеральный директор АО «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод» Алексей Круглов, управляющий партнер ООО «Национальная экологическая компания» Артем Назаров.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. Он состоит из представителей науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместными усилиями участники будут готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла.

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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