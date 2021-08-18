Утилизаторы упаковки начнут проходить проверку на получение сертификата

Российский экологический оператор (РЭО, который занимается мусорной реформой, разработал стандарт качества для компаний-утилизаторов. Систему добровольной сертификации услуг по утилизации отходов товаров и упаковки уже зарегистрировали в Росстандарте, там также одобрили логотипы стандарта.

«Российский экологический оператор сможет сертифицировать утилизаторов для системы РОП. Сертификацию пройдут только ответственные компании, которым можно доверять утилизацию. Они получат так называемый знак качества РЭО, логотип уже утвержден. Благодаря введению данного стандарта удастся исключить проблему фальшивых актов об утилизации. Сейчас она имеет довольно большой масштаб», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Глава Российского экологического оператора привел в качестве примера недавнюю ситуацию с Samsung. У компании и утилизаторов выявили двойное расхождение в актах об утилизации. Буцаев назвал введение стандарта еще одним шагом к укреплению расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно этой концепции, производители обязаны на 100% отвечать за утилизацию упаковки.

В РЭО перечислили этапы развития системы сертификации. Первый этап: регистрация в Росстандарте. Далее — регистрация в Федеральной службе аккредитации. Затем ППК наделят полномочиями органа по сертификации. Проверка на качество будет представлять собой аудит предприятий сотрудниками РЭО. Те компании, которые пройдут сертификацию, получат сертификат и смогут размещать у себя на сайте, в рекламе и документах специальный знак (логотип):

Источник фото: РЭО

РЭО также начал создавать реестр утилизаторов и разослал запросы в компании для сбора информации о них, а также создал раздел на своем сайте с образцами для заполнения. В госкорпорации отметили, что этот реестр поможет сделать отрасль более прозрачной, исключить недобросовестные компании, которые подделывают отчеты об утилизации.

Этот реестр и еще два — товаров и упаковки, их производителей и импортеров — создадут на базе Единой федеральной государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).