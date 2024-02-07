Экология 07 февраля 2024, 20:39 Утилизаторы смогут заключать договоры за 5 минут

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Российский экологический оператор добавил новую функцию на Электронную торговую площадк по купле-продаже вторсырьем (ЭТП), которая позволит сократить время на заключение договоров до 5 минут.

«На ЭТП появилась новая функция — заключение рамочного договора. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом офертой. Говоря юридическим языком, заключаться будут договоры поставки. Каждая поставка формируется на основе выставленного лота. ЭТП создавалась как удобный инструмент формирования экономики замкнутого цикла, которым могут воспользоваться все игроки отрасли и смежных отраслей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Пользователи заключают рамочный договор на длительный срок, который может быть пролонгирован. Стороны могут загрузить на площадку уже существующий между ними договор или заключить новый договор уже на площадке.

«При участии в лоте пользователь выбирает долгосрочный договор, и на его основании формируется счет-оферта под лот. Так на основании счета-оферты стороны согласовывают конкретную партию „товара“. В счете-оферте могут быть указаны доп. условия по оплате/доставке/приемке партии. Все это сделано для удобства наших пользователей», — добавил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке стал платным, но для новых пользователей доступ будет бесплатный на один месяц. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.