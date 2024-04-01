Экология 01 апреля 2024, 14:30 Утилизаторы смогут задать вопросы по вступлению в реестр утилизаторов

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Российский экологический оператор и Росприроднадзор проведут семинар о реестре утилизаторов и новых правилах расширенной ответственности производителей (РОП). Семинар состоится 3 апреля в Москве.

«На нашем семинаре утилизаторы смогут задать вопросы по вступлению в реестр утилизаторов, проверкам в этой связи, узнать, почему заявки отклоняются, на что обращают внимание в документации. Напомню, что с 2024 года в России заработал новый механизм РОП и закрыть ответственность можно, обратившись только к специализированным компаниям, которые должны входить в реестр утилизаторов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Выездные оценки предприятий, пожелавших попасть в реестр, будут осуществляться в том числе при участии представителей РЭО.

На семинаре также расскажут о ключевых изменениях системы РОП в контексте внедрения реестра.

Модератором семинара выступит директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.