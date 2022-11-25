Экология 25 ноября 2022, 09:08 Утилизаторы смогут видеть точное местонахождение вторсырья: новые функции Биржи ВМР

Читать 360tv в

Теперь в личном кабинете можно добавлять географические координаты и видеть замороженные средства в сделках.

Электронная торговая площадка (ЭТП) для купли-продажи вторичного сырья, презентованная Российским экологическим оператором в сентябре, добавила ряд новых функций.

Реклама

Реклама

«Мы продолжаем расширять функционал Электронной торговой площадки и делать ее еще более удобной. На Бирже ВМР контрагенты могут размещать лоты, совершать сделки по переработке отходов, купле-продажи вторичного сырья и вторичных ресурсов. Площадка базируется на домене РЭО, сайт постоянно совершенствуется. Для отзывов и вопросов по его работе есть форма обратной связи. Главная задача Биржи — сделать отрасль обращения с отходами и исполнение расширенной ответственности производителей прозрачными, чтобы можно было видеть весь цикл движения отходов в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В разделе «Лоты» добавились такие функции, как возможность прикрепления фотографий при создании лота, указание срока для подписания протокола и договора при создании лота, нотификация на почту о приближении срока для подписания протокола или договора, добавлены сокращение для сокращенной формы организаций (МУП, ГУП и т. д.), нотификация при отказе от предложения по лоту

и при закрытии лота организатором, расчет и отображение комиссии при совершении сделки в случае окончания льготного периода, добавлены группы вторичного сырья.

В разделе «Тарифы» была добавлена нотификация о приближении срока оплаты по тарифному плану, механизм продления тарифа и предупреждение при «даунгрейдинге» тарифного плана.

В личном кабинете для фактического адреса добавлен ввод географических координат. Это поможет устранить местонахождение на полигонах и кадастровых участках. А также добавлено отображение замороженных средств в сделках.

Площадка отличается обязательной верификацией утилизаторов, которые хотят на ней разместиться, в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров). Сведения о каждой сделке с ними всегда направляются в эту систему. В реестре утилизаторы подтверждают свои мощности.