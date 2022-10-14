Утилизаторы смогут оформлять кредиты, логистические договоры и подтверждать сделки на Бирже ВМР | 360°

Экология 14 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Утилизаторы смогут оформлять кредиты, логистические договоры и подтверждать сделки на Бирже ВМР

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Лизинговые услуги, кредитование, расчеты логистических услуг и автоматическое подтверждение сделок станут уже в этом году доступны для участников Биржи ВМР, представленной Российским экологическим оператором в сентябре. Об этом сообщили на расширенной презентации Электронной торговой площадки «Биржа ВМР» в рамках Российского экологического форума. В ходе мероприятия разработчики оповестили игроков рынка о новых технологических решениях в продукте, планируемых к внедрению до конца текущего года.

«Электронная торговая площадка Российского экологического оператора дополнит функционал новыми модулями до конца 2022 года. Среди ключевых изменений в продукте: модуль интеграции с ЕФГИС УОИТ (Единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров), автоматически подтверждающий исполнение сделки в системе государственной власти, модуль дополнения филиалов и разделения прав доступа пользователей внутри одной организации на площадке. Как это работает: на площадке при выставлении лота указывается расстояние, откуда ту или иную позицию можно забрать. Модуль логистических услуг автоматически сможет рассчитать стоимость логистики и заключить договор с логистической компанией для доставки лота прямо через площадку. Благодаря автоматическому подтверждению исполнения сделки процесс для ее участников упрощается», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО также предусмотрел несколько партнерских модулей: банковский модуль с возможностью подачи заявки на кредитование и лизинговые услуги с площадки для зарегистрированной организации, модуль логистических услуг.

На площадке будет реализован модуль ранжирования пользователей, демонстрирующий индекс надежности участников рынка переработки отходов в Российской Федерации.

Электронная торговая площадка предоставляет возможность участникам осуществлять поиск продавцов и покупателей товаров и услуг, заключать сделки в электронном виде и отправлять сведения о заключенных сделках в государственную информационную систему, при этом обеспечивая юридическую значимость подписываемых документов, посредством интеграции с оператором Электронного документооборота.

Ознакомиться с площадкой и пройти простую регистрацию можно, перейдя по ссылке.

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