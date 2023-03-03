Экология 03 марта 2023, 12:01 Утилизаторы смогут брать кредиты под 7% на маркетплейсе вторсырья

Читать 360tv в

Пользователи получат и другие более выгодные условия кредитования.

Модуль кредитования появился на Электронной торговой площадке Российского экологического оператора по купле-продаже вторичных материальных ресурсов. Первым услугу предоставляет Абсолют Банк. В будущем пользователи ЭТП смогут сами выбирать, с каким банком сотрудничать, а также получат льготные ставки и другие более выгодные условия кредитования.

Реклама

«Еще одно важное нововведение на площадке по купле-продаже ВМР — это модуль кредитования. Пользователи площадки смогут напрямую подать заявку на кредит в банки-партнеры, первым нашим финансовым партнером на этом направлении стал Абсолют Банк. Сам модуль заработал 3 марта. Участники площадки смогут брать кредиты на сумму до 150 миллионов рублей на срок до 5 лет, процентная ставка составит от 7%», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При подаче заявки необходимо указать сумму и срок кредитования. Заявка направляется сразу в несколько банков, но заявитель сможет самостоятельно выбрать, с каким банком хочет сотрудничать. Далее сотрудник банка в приоритетном режиме свяжется с заявителем.

«У участников, которые будут подавать заявления на кредит с Электронной торговой площадки РЭО, будет ниже процентная ставка, льготные условия, станут доступны спецпрограммы, которые мы разработаем специально для нашей площадки», — сообщил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Ранее Российский экологический оператор отменил проценты в размере 0,5% за сделки для продавцов и покупателей, торгующихся на площадке.

«Абсолют Банк — один из технологических лидеров банковского сектора. У нас уже наработан значительный опыт и экспертиза в дистанционном обслуживании корпоративных клиентов и онлайн-кредитовании. ЭТП РЭО — важное и перспективное для нас направление. На площадке мы сможем предложить клиентам продукты для решения как текущих задач, так и направленные на развитие бизнеса», — председатель правления Абсолют Банка Аслан Шогенов.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. К площадке присоединились 670 игроков сферы обращения с отходами, они выставили лотов на общую сумму 586 млн рублей.