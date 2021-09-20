Утилизаторы попросили Мишустина скорее ввести экосбор

Утилизаторы металлолома назвали саботажем решений руководства страны попытку отодвинуть сроки вступления в силу расширенной ответственности производителей (РОП) еще на два года. Обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина написала Ассоциация переработчитков лома и отходов металла «Руслом.ком» после того, как ряд министерств выступили против принятия РОП с 2022 года.

«Позиция министерства фактически является саботажем поручений руководства страны и продиктована ассоциациями товаропроизводителей, которые манипулируют недостоверными цифрами относительно повышения цен на товары и распространяют „страшилки“ о неизбежных непомерных издержках бизнеса», — говорится в письме утилизаторов.

Предполагается, что новая концепция РОП должна заработать с 1 января 2022 года. После долгих обсуждений с бизнесом и ведомствами ее утвердила рабочая группа во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко. Законопроект пока находится в Минприроды, затем его рассмотрит правительство, и после он будет внесен в Госдуму. Документ обяжет производителей и импортеров товаров и упаковки полностью отвечать за утилизацию своей продукции. Либо они будут сами заниматься ее утилизацией, либо платить подрядчикам, либо платить экосбор государству.

Однако Минпромторг, Минсельхоз и другие ведомства выступили против законопроекта, указывая на возможный рост цен на товары, требование вносить данные в информационные системы и момент, с которого возникает ответственность. Эксперты отрасли, а именно утилизаторы, заявили, что на собранные средства могли бы создать инфраструктуру, но если перенести сроки РОП, то они лишатся финансирования.

«Переход к экономике замкнутого цикла предполагает финансирование создания мощностей по утилизации, что может быть сделано за счет привлекаемой в рамках механизма расширенной РОП средств экологического сбора. Цель взимания экологического сбора — не сбор денег сам по себе, а обеспечение создания инфраструктуры по обращению с отходами», — написал в обращении глава комитета ассоциации «Руслом.ком» Александр Шаруда.

По его словам, из-за переноса РОП еще на два года и невозможности из-за этого создать инфраструктуру отходы будут сортироваться и перерабатываться в таком же количестве, а значит, полигоны продолжат заполняться мусором, который можно было бы превратить во вторичные материальные ресурсы.

«Ассоциации (товаропроизводителей) фактически живут на те средства, которые должны направляться на утилизацию отходов потребления товаров, за счет которых мы могли бы создать недостающие мощности по их переработке», — продолжил Шаруда.

Как сообщила заместитель гендиректора ООО «Орис Пром» Юлия Кузовлева, примерно 70% металлолома хранятся на свалках в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом переработка одной тонны лома черных металлов стоит 24 тысячи рублей. Но его некому и негде перерабатывать, поэтому такое вторсырье остается невостребованным.

Многие проекты, которые по всем прогнозам могли стать громкими и успешными, в итоге не реализовались, отметил зампред комитета «Деловой России» Ильдар Неверов. Причиной стало то, что вновь созданные перерабатывающие мощности не загрузили качественным сырьем, ведь собрать его было затруднительно.

Обращение утилизаторов лома и отходов металла стало четвертым со стороны переработчиков. До этого обращение на имя Мишустина направили представители трех ассоциаций «Лига переработчиков макулатуры», «Клевер» (утилизаторы), «СтеклоСоюз» (стеклотарные заводы). Они заявили о потерях вторсырья на 275 миллиардов рублей. Именно такую сумму можно было вернуть в экономику страны благодаря расширенной ответственности производителей. Речь об отходах, которые с 2015 года можно было бы отправить на утилизацию (переработку), но они ушли на захоронение.