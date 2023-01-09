Экология 09 января 2023, 12:20 Утилизаторы отходов получат деньги за счет экосбора с 2023 года

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С 1 января 2023 года средства экологического сбора направят утилизаторам отходов от использования товаров

Правила по предоставлению субсидии утвердило Правительство РФ. Согласно ним поддержка будет предоставляться посредством имущественного взноса в Российский экологический оператор.

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«Утверждена субсидия в виде имущественного взноса. Она будет поступать из федерального бюджета через Минприроды России в РЭО по проекту постановления.

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Далее это уже, по сути, предоставление средств, возмещение утилизаторам за переработку определенного объема отходов. Они должны будут показать подтверждающие документы, что отходы были действительно утилизированы. Предоставлять средства утилизаторам РЭО будет постфактум — то есть уже после того, как те выполнили объем работы. Проект постановления направлен на возмещение понесенных затрат, так как если товаропроизводитель не может самостоятельно утилизировать продукцию, он платит государству. И тогда государство выполняет эту функцию. Сделать это возможно как раз благодаря утилизаторам», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

С 1 января вступили в силу Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в ППК «Российский экологический оператор» на оказание финансовой поддержки утилизаторам за счет средств экологического сбора. Размер финподдержки будет определяться по формуле: объем утилизированных отходов умножается на ставку экосбора (масса на ставку). За распределение средств между утилизаторами будет ответственен РЭО.

Обязанность по утилизации отходов возложена на товаропроизводителей. Если они не выполняют свои обязательства, производитель обязан уплатить экосбор. Данные средства государство передает утилизаторам.

Утилизаторы, которые хотят получить средства экосбора, могут обратиться в РЭО за возмещением затрат на утилизацию. На возмещение таких затрат могут обращаться только утилизаторы, соответствующие ряду требований. Утилизатор должен быть зарегистрирован на территории РФ, срок деятельности — не менее трех лет, у компании нет ограничений на работу, долгов по налогам, сборам и иным обязательным платежам, она не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Также утилизатору нельзя иметь в уставном (складочном) капитале более 50% участия иностранной компании, зарегистрированной в офшорных зонах.

«Для создания необходимых мощностей по утилизации средств экосбора недостаточно. Для этого Правительство, Минприроды России и РЭО работает над изменением механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Мы должны поменять действующее регулирование в соответствии с концепцией РОП. Должны быть увеличены нормативы утилизации до 100%, предусмотрен новый расчет ставки экосбора, усовершенствованы цифровые платформы — ГИС УОИТ. Если мы приведем механизм РОП в соответствии с концепцией, этих средств хватит для создания инфраструктуры по переработке отходов от использования товаров», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.