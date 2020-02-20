Утилизаторов отходов будут жестко наказывать за нарушения

Предприятия, занимающиеся утилизацией стройматериалов и твердых бытовых отходов будут лишать лицензии за нарушения. Их работу приостановят, а материалы дела будут направлены в правоохранительные органы.

Как сообщил ТАСС, такое заявление сделало Министерство жилищно-коммунального хозяйства по Московской области совместно с Национальным экологическим корпусом (НЭК).

Регулярная проверка деятельности двухсот организаций будет проводиться инспекторами этих ведомств.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский сообщил агентству, что зачастую недобросовестная работа предприятий по утилизации отходов нарушает нормы экологического законодательства. Поэтому к нарушителям будут применять жесткие меры.

По словам директора, НЭК Виктора Табачкова, из-за правонарушений в сфере утилизации отходов территории превращаются в места несанкционированных свалок. Утилизаторы развозят и просто бросают на непредназначенных для того участках вместо того, чтобы отправить на переработку.

В течение полугода инспекторы будут проводить проверку деятельности организаций, ответственных за утилизацию отходов не реже одного раза в неделю во всех муниципальных образованиях Московской области. С данными проведенных проверок можно будет ознакомиться на сайтах регионального МинЖКХ и НЭК в открытом доступе.

Ранее Владимир Путин поставил задачу привлечь общественников к участию в экологическом контроле и выявлении нарушителей. По поручению президента, сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти и вести к принятию конкретных мер.